Это рагу из красной чечевицы и ячменя — блюдо с интенсивным и сложным вкусом, который создают пикантные специи, фенхель и лук-порей. В этом блюде можно регулировать количество жидкости в рагу в зависимости от предпочтений. Если добавить немного больше жидкости, оно получится похожим на суп, который можно есть ложкой. А если дать ему чуть-чуть настояться, ячмень впитает всю жидкость, и блюдо приобретет более густую консистенцию.
Не забудьте подать рагу с дольками лимона, так как они добавят яркость блюду от New York Times в самом конце, подчеркнув вкус красной чечевицы и ячменя.
Ингредиенты:
— 3 столовые ложки оливкового масла + ложка для сбрызгивания,
— 2 лук-порея (только белая и светло-зелёная части) или 1 стакан нарезанного лука,
— 3 моркови, нарезанные кубиками,
— 1 чашка нарезанного фенхеля,
— 1 пучок кинзы (листья и стебли разделены и нарезаны),
— 3 зубчика чеснока,
— 1,5 столовые ложки мелкой морской или поваренной соли (регулируйте по своему вкусу),
— 2 столовые ложки томатной пасты,
— 1 столовая ложка бахарата или гарам масалы,
— 0,5 чайной ложки молотой куркумы,
— 1 палочка корицы,
— 2 литра овощного или куриного бульона,
— 1 чашка перловой крупы,
— 1 чашка красной чечевицы,
— 1-2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока + дольки лимона для подачи.
Инструкции по приготовлению:
Попробуйте рагу и, при необходимости, добавьте еще соли и лимонного сока (помните, что может потребоваться больше соли). Подавайте готовое блюдо в тарелках, сбрызнутых оливковым маслом, и украсьте нарезанными листьями фенхеля.
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