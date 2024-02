Рагу из красной чечевицы и ячменя: вегетарианское блюдо может быть очень вкусным и сытным

Это рагу из красной чечевицы и ячменя — блюдо с интенсивным и сложным вкусом, который создают пикантные специи, фенхель и лук-порей. В этом блюде можно регулировать количество жидкости в рагу в зависимости от предпочтений. Если добавить немного больше жидкости, оно получится похожим на суп, который можно есть ложкой. А если дать ему чуть-чуть настояться, ячмень впитает всю жидкость, и блюдо приобретет более густую консистенцию.

Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain