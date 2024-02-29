Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдепе США заявили, что Владимир Путин лично следит за конгрессом
Туристический поезд отправится в Краснодарский край
Минобороны РФ: лейтенант Митраков огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Администрация Воронежа сообщила о пяти БПЛА, которые движутся к городу
Врач Михалёва назвала вредные для пожилых людей продукты
Первый день весны: когда и как сажать тюльпаны весной
Революция в страховании: в России с 2 марта будут доступны краткосрочные полисы ОСАГО
Embracer Group продаст студию Saber Interactive за 500 миллионов долларов
JBIS: некоторые разумные цивилизации могут оказаться в ловушке в своих мирах
Рагу из красной чечевицы и ячменя: вегетарианское блюдо может быть очень вкусным и сытным

Рагу из красной чечевицы и ячменя: сытное первое и второе блюдо в одном

Еда

Это рагу из красной чечевицы и ячменя — блюдо с интенсивным и сложным вкусом, который создают пикантные специи, фенхель и лук-порей. В этом блюде можно регулировать количество жидкости в рагу в зависимости от предпочтений. Если добавить немного больше жидкости, оно получится похожим на суп, который можно есть ложкой. А если дать ему чуть-чуть настояться, ячмень впитает всю жидкость, и блюдо приобретет более густую консистенцию.

Рагу из красной чечевицы и ячменя: сытное первое и второе блюдо в одном
Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain

Не забудьте подать рагу с дольками лимона, так как они добавят яркость блюду от New York Times в самом конце, подчеркнув вкус красной чечевицы и ячменя.

Ингредиенты:

— 3 столовые ложки оливкового масла + ложка для сбрызгивания,

— 2 лук-порея (только белая и светло-зелёная части) или 1 стакан нарезанного лука,

— 3 моркови, нарезанные кубиками,

— 1 чашка нарезанного фенхеля,

— 1 пучок кинзы (листья и стебли разделены и нарезаны),

— 3 зубчика чеснока,

— 1,5 столовые ложки мелкой морской или поваренной соли (регулируйте по своему вкусу),

— 2 столовые ложки томатной пасты,

— 1 столовая ложка бахарата или гарам масалы,

— 0,5 чайной ложки молотой куркумы,

— 1 палочка корицы,

— 2 литра овощного или куриного бульона,

— 1 чашка перловой крупы,

— 1 чашка красной чечевицы,

— 1-2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока + дольки лимона для подачи.

Инструкции по приготовлению:

  1. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-порей и готовьте, часто помешивая, пока он не станет мягким и золотистым (примерно 10 минут).
  2. Добавьте морковь, фенхель, стебли кинзы, чеснок и соль. Готовьте еще около 2 минут, пока чеснок не станет особенно ароматным. Затем добавьте томатную пасту, бахарат (или гарам масалу), куркуму и палочку корицы. Продолжайте готовить, помешивая, еще около 2 минут.
  3. Добавьте бульон, перловую крупу и красную чечевицу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите от 1 до 1,5 часов, помешивая время от времени, пока ячмень и чечевица не станут мягкими. Если кастрюля кажется слишком сухой, добавьте немного воды — плотность блюда на ваше усмотрение.
  4. Последним штрихом добавьте столовую ложку лимонного сока и нарезанные листья кинзы.

Попробуйте рагу и, при необходимости, добавьте еще соли и лимонного сока (помните, что может потребоваться больше соли). Подавайте готовое блюдо в тарелках, сбрызнутых оливковым маслом, и украсьте нарезанными листьями фенхеля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Администрация Воронежа сообщила о пяти БПЛА, которые движутся к городу
Врач Михалёва назвала вредные для пожилых людей продукты
Рагу из красной чечевицы и ячменя: сытное первое и второе блюдо в одном
Первый день весны: когда и как сажать тюльпаны весной
Революция в страховании: в России с 2 марта будут доступны краткосрочные полисы ОСАГО
Embracer Group продаст студию Saber Interactive за 500 миллионов долларов
JBIS: некоторые разумные цивилизации могут оказаться в ловушке в своих мирах
Physical Review Fluids: Ученые США выдвинули новую гипотезу создания Большого Сфинкса в Египте
Sleep: выпитое на ночь спиртное снижает когнитивные функции мозга
Как короткие поездки в городе разрушают ваш автомобиль: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников