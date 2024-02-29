Рагу из красной чечевицы и ячменя: вегетарианское блюдо может быть очень вкусным и сытным

Рагу из красной чечевицы и ячменя: сытное первое и второе блюдо в одном

Это рагу из красной чечевицы и ячменя — блюдо с интенсивным и сложным вкусом, который создают пикантные специи, фенхель и лук-порей. В этом блюде можно регулировать количество жидкости в рагу в зависимости от предпочтений. Если добавить немного больше жидкости, оно получится похожим на суп, который можно есть ложкой. А если дать ему чуть-чуть настояться, ячмень впитает всю жидкость, и блюдо приобретет более густую консистенцию.

Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain

Не забудьте подать рагу с дольками лимона, так как они добавят яркость блюду от New York Times в самом конце, подчеркнув вкус красной чечевицы и ячменя.

Ингредиенты:

— 3 столовые ложки оливкового масла + ложка для сбрызгивания,

— 2 лук-порея (только белая и светло-зелёная части) или 1 стакан нарезанного лука,

— 3 моркови, нарезанные кубиками,

— 1 чашка нарезанного фенхеля,

— 1 пучок кинзы (листья и стебли разделены и нарезаны),

— 3 зубчика чеснока,

— 1,5 столовые ложки мелкой морской или поваренной соли (регулируйте по своему вкусу),

— 2 столовые ложки томатной пасты,

— 1 столовая ложка бахарата или гарам масалы,

— 0,5 чайной ложки молотой куркумы,

— 1 палочка корицы,

— 2 литра овощного или куриного бульона,

— 1 чашка перловой крупы,

— 1 чашка красной чечевицы,

— 1-2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока + дольки лимона для подачи.

Инструкции по приготовлению:

Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-порей и готовьте, часто помешивая, пока он не станет мягким и золотистым (примерно 10 минут). Добавьте морковь, фенхель, стебли кинзы, чеснок и соль. Готовьте еще около 2 минут, пока чеснок не станет особенно ароматным. Затем добавьте томатную пасту, бахарат (или гарам масалу), куркуму и палочку корицы. Продолжайте готовить, помешивая, еще около 2 минут. Добавьте бульон, перловую крупу и красную чечевицу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите от 1 до 1,5 часов, помешивая время от времени, пока ячмень и чечевица не станут мягкими. Если кастрюля кажется слишком сухой, добавьте немного воды — плотность блюда на ваше усмотрение. Последним штрихом добавьте столовую ложку лимонного сока и нарезанные листья кинзы.

Попробуйте рагу и, при необходимости, добавьте еще соли и лимонного сока (помните, что может потребоваться больше соли). Подавайте готовое блюдо в тарелках, сбрызнутых оливковым маслом, и украсьте нарезанными листьями фенхеля.