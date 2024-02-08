Чечевичный суп-пюре с йогуртом: очень лёгкий и ароматный

Чечевичный суп: аппетитный вегетарианский суп-пюре без мяса

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий, но при этом питательный чечевичный суп-пюре готовится без мяса, но от этого он не становится хуже! Овощной супчик с чечевицей, предложенный сайтом "Еда.ру", получается густым и аппетитным, а его необычный вкус понравится даже детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Basel15 at English Wikipedia is licensed under public domain

Для приготовления чечевичного супа вам потребуется следующие ингредиенты (на 8 порций):

— 300 г красной чечевицы,

— 1 репчатая луковица,

— 1 морковка,

— 1 шт. стебля сельдерея,

— 10 г корня имбиря,

— 2 л куриного бульона или воды,

— йогурт (по желанию),

— оливковое масло (для обжарки),

— кумин (зира),

— соль,

— чёрный перец (по вкусу),

— зелень (для украшения).

Для приготовления:

Нарежьте овощи и слегка обжарьте их на оливковом масле в глубокой кастрюле. Если вы любите аромат кумина, добавьте его в суп вместе с чечевицей и тушите их вместе две-три минуты. Залейте бульоном или водой и варите около 30 минут. Превратите суп в пюре с помощью обычного или погружного блендера. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячим, по желанию можно добавить йогурт, сливки или лимонный сок для заправки. Украсьте зеленью перед подачей.

Получился вкусный и питательный чечевичный суп! Он отлично подойдёт для укрепления здоровья и насыщения в холодное время года.