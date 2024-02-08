Чечевичный суп-пюре с йогуртом: очень лёгкий и ароматный

Лёгкий, но при этом питательный чечевичный суп-пюре готовится без мяса, но от этого он не становится хуже! Овощной супчик с чечевицей, предложенный сайтом "Еда.ру", получается густым и аппетитным, а его необычный вкус понравится даже детям.
Для приготовления чечевичного супа вам потребуется следующие ингредиенты (на 8 порций):
— 300 г красной чечевицы,
— 1 репчатая луковица,
— 1 морковка,
— 1 шт. стебля сельдерея,
— 10 г корня имбиря,
— 2 л куриного бульона или воды,
— йогурт (по желанию),
— оливковое масло (для обжарки),
— кумин (зира),
— соль,
— чёрный перец (по вкусу),
— зелень (для украшения).
Для приготовления:
Получился вкусный и питательный чечевичный суп! Он отлично подойдёт для укрепления здоровья и насыщения в холодное время года.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.