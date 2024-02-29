Рассказываем про правильное хранение овощей и фруктов: сохраните витамины и свежесть

В этой статье мы расскажем о правильном хранении некоторых фруктов и овощей. Советами поделился портал marthastewart.com.
Фрукты и овощи, которые хранятся при комнатной температуре (авокадо, бананы, помидоры, картофель, цитрусовые, баклажаны и лук), следует хранить без упаковки в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
В холодильнике хранятся:
Яблоки положите в ящик в пластиковом пакете с отверстиями, чтобы сохранить влагу.
Брокколи, цветную капусту, перец, зелёную фасоль, горошек храните в оригинальной упаковке.
Свежие ягоды и морковь храните в холодильнике без промывания до употребления.
Виноград храните на плодоножках или в вентилируемом пластиковом пакете.
Огурцы храните в самом тёплом месте холодильника.
Спаржу храните в стакане с водой.
Сельдерей оберните влажным полотенцем и алюминиевой фольгой.
Свежую зелень храните в воде, меняя её ежедневно.
Салат-латук храните в контейнере с плотно закрытым верхом и влажным бумажным полотенцем.
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