Рассказываем про правильное хранение овощей и фруктов: сохраните витамины и свежесть

Как хранить продукты в холодильнике

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

В этой статье мы расскажем о правильном хранении некоторых фруктов и овощей. Советами поделился портал marthastewart.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Фрукты и овощи, которые хранятся при комнатной температуре (авокадо, бананы, помидоры, картофель, цитрусовые, баклажаны и лук), следует хранить без упаковки в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

В холодильнике хранятся:

Яблоки положите в ящик в пластиковом пакете с отверстиями, чтобы сохранить влагу.

Брокколи, цветную капусту, перец, зелёную фасоль, горошек храните в оригинальной упаковке.

Свежие ягоды и морковь храните в холодильнике без промывания до употребления.

Виноград храните на плодоножках или в вентилируемом пластиковом пакете.

Огурцы храните в самом тёплом месте холодильника.

Спаржу храните в стакане с водой.

Сельдерей оберните влажным полотенцем и алюминиевой фольгой.

Свежую зелень храните в воде, меняя её ежедневно.

Салат-латук храните в контейнере с плотно закрытым верхом и влажным бумажным полотенцем.