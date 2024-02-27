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Здоровое удовольствие: безсахарный и легкий салат с клубникой и бананом, дети в восторге от такого

1:26
Еда

Летом мы часто наслаждаемся клубникой в сочетании с сахаром или сливками, но диетологи не одобряют такие угощения.

Здоровое удовольствие: безсахарный и легкий салат с клубникой и бананом, дети в восторге от такого
Фото: commons.wikimedia. org by Saaleha Bamjee is licensed under CC-BY-SA-2.0

Однако у нас есть идеальный рецепт без лишних калорий, где вкус клубники сочетается с другими свежими фруктами, а сахар и сливки заменены на натуральные и полезные ингредиенты.

Итак, для этого легкого десерта вам понадобятся:

  • Свежая клубника - 100 гр;
  • Банан - 1 шт.;
  • Апельсин - ½ шт.;
  • Ломтик лимона;
  • Веточка мяты - 1 шт.;
  • Мёд - 2 ч. л.;
  • Корица по вкусу.

Как готовить:

  1. Разрежьте свежие ягоды напополам, предварительно их помыв и удалите хвостики.
  2. Крупные ягоды можно нарезать на четыре части.
  3. Крошите банан кубиками, не больше, чем клубнику.
  4. Возьмите листья мяты, сложите их в трубочку и нарежьте тонкими полосками.
  5. Смешайте в чаше мяту, бананы и клубнику.
  6. Выберите жидкий мед, если он засахарился, аккуратно разогрейте его на паровой бане.
  7. Выжмите сок из апельсина, процедите и смешайте с медом, также поступите с лимоном.
  8. Смешайте ингредиенты, добавьте немного корицы, перемешайте фрукты, полейте соусом и охладите в холодильнике 15 минут.

Этот десерт - отличный выбор для легкого летнего завтрака или освежающего десерта! Приятного аппетита!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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