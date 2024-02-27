Здоровое удовольствие: безсахарный и легкий салат с клубникой и бананом, дети в восторге от такого

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом мы часто наслаждаемся клубникой в сочетании с сахаром или сливками, но диетологи не одобряют такие угощения.

Фото: commons.wikimedia. org by Saaleha Bamjee is licensed under CC-BY-SA-2.0

Однако у нас есть идеальный рецепт без лишних калорий, где вкус клубники сочетается с другими свежими фруктами, а сахар и сливки заменены на натуральные и полезные ингредиенты.

Итак, для этого легкого десерта вам понадобятся:

Свежая клубника - 100 гр;

Банан - 1 шт.;

Апельсин - ½ шт.;

Ломтик лимона;

Веточка мяты - 1 шт.;

Мёд - 2 ч. л.;

Корица по вкусу.

Как готовить:

Разрежьте свежие ягоды напополам, предварительно их помыв и удалите хвостики. Крупные ягоды можно нарезать на четыре части. Крошите банан кубиками, не больше, чем клубнику. Возьмите листья мяты, сложите их в трубочку и нарежьте тонкими полосками. Смешайте в чаше мяту, бананы и клубнику. Выберите жидкий мед, если он засахарился, аккуратно разогрейте его на паровой бане. Выжмите сок из апельсина, процедите и смешайте с медом, также поступите с лимоном. Смешайте ингредиенты, добавьте немного корицы, перемешайте фрукты, полейте соусом и охладите в холодильнике 15 минут.

Этот десерт - отличный выбор для легкого летнего завтрака или освежающего десерта! Приятного аппетита!