Салат с помидорами и обжаренным хрустящим беконом: сочный и хрустящий

Салат с беконом и помидорами: хрустящие сухарики и обжаренный бекон создают интересную текстуру

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с беконом и помидорами — отличный выбор для лёгкого и вкусного обеда или ужина. Также салат с хрустящим беконом и помидорами от сайта "Лайфхакер.ру" отлично будет смотреться и на праздничном столе!

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

70-80 г бекона,

150 г листового салата,

600-800 г помидоров,

1 зубчик чеснока,

0,5 ст. л. дижонской горчицы,

1 ст. л. бальзамического уксуса,

1 ст. л. яблочного уксуса,

1 ст. л. оливкового масла,

соль, чёрный перец — по вкусу.

Вот краткое руководство по приготовлению:

Нарежьте бекон на кусочки и обжарьте их до румяной хрустящей корочки на сухой сковороде. Порежьте помидоры и зелень, положите их в миску вместе с беконом. Если используете помидоры черри, разрежьте их на половинки. Для приготовления заправки взбейте венчиком столовую ложку жира, оставшегося после обжарки бекона, с уксусом, горчицей, оливковым маслом, измельченным чесноком, солью и перцем. Полейте салат получившейся заправкой, посыпьте сухариками и подавайте к столу.

Этот салат является идеальным сочетанием сочного бекона, свежих помидоров, зелени и ароматной заправки. Попробуйте приготовить его и наслаждайтесь яркими вкусовыми нотками! Bon appetit!