Салат с помидорами и обжаренным хрустящим беконом: сочный и хрустящий

Салат с беконом и помидорами — отличный выбор для лёгкого и вкусного обеда или ужина. Также салат с хрустящим беконом и помидорами от сайта "Лайфхакер.ру" отлично будет смотреться и на праздничном столе!
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Ингредиенты:
70-80 г бекона,
150 г листового салата,
600-800 г помидоров,
1 зубчик чеснока,
0,5 ст. л. дижонской горчицы,
1 ст. л. бальзамического уксуса,
1 ст. л. яблочного уксуса,
1 ст. л. оливкового масла,
соль, чёрный перец — по вкусу.
Вот краткое руководство по приготовлению:
Нарежьте бекон на кусочки и обжарьте их до румяной хрустящей корочки на сухой сковороде.
Порежьте помидоры и зелень, положите их в миску вместе с беконом. Если используете помидоры черри, разрежьте их на половинки.
Для приготовления заправки взбейте венчиком столовую ложку жира, оставшегося после обжарки бекона, с уксусом, горчицей, оливковым маслом, измельченным чесноком, солью и перцем.
Полейте салат получившейся заправкой, посыпьте сухариками и подавайте к столу.
Этот салат является идеальным сочетанием сочного бекона, свежих помидоров, зелени и ароматной заправки. Попробуйте приготовить его и наслаждайтесь яркими вкусовыми нотками! Bon appetit!
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Салат С Беконом И Помидорами Чери. Простой Вкусный и Быстрый Рецепт.
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