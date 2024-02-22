Горячий шоколад с ванилью и корицей: бесподобный аромат!

Горячий шоколад по-итальянски: изумительная комбинация вкусов ванили и корицы

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

В холодные дни чашечка ароматного горячего шоколада от сайта "1000.menu" будет как нельзя кстати!

Фото: flickr.com by Stepheye is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 400 мл молока,

— 100 г горького шоколада,

— 1 столовая ложка картофельного крахмала,

— 1 столовая ложка сахара,

— щепотка молотой корицы,

— щепотка ванилина,

— щепотка соли.

Приготовление:

Наломайте горький шоколад на небольшие кусочки и поместите их в кастрюлю с толстым дном. Добавьте немного молока к шоколаду и топите его на медленном огне, постоянно помешивая, пока не получится однородная масса. Растворите картофельный крахмал в оставшемся молоке. Перемешивайте, чтобы избежать комочков в крахмальной смеси. Лучше все просеять через сито для большей однородности. Поcтепенно добавьте разведенное молоко с крахмалом к шоколаду, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Добавьте сахар, ванилин, корицу и соль. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока шоколад не станет гуще. Разлейте готовый шоколад по чашкам и подавайте.

Приятного аппетита! Этот шоколад получается насыщенным, ароматным и идеально подходит для уютных вечеров в холодное время года. Наслаждайтесь!