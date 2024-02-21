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Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу

Как сварить пшённую кашу

1:16
Еда

Пшенная каша является вкусным и полезным завтраком для всей семьи. Чтобы она получилась рассыпчатой, следуйте этому рецепту, которым поделился сайт "Меню недели".

Как сварить пшённую кашу
Фото: Own work by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 200 г пшена,
  • 5 г соли,
  • 50 г сливочного масла (по вкусу),
  • 600 мл воды.

Приготовление:

1. Воду доведите до кипения. Залейте крупу кипятком в миске и тщательно перемешайте, чтобы удалить пыль с каждого зернышка. Оставьте на 5 минут, затем аккуратно слейте воду и снова залейте кипятком на 5 минут.

2: Промойте пшено на сите с мелкими отверстиями тёплой проточной водой.

3. Наполните кастрюлю с толстым дном промытым пшеном и влейте кипяток из чайника.

4. Добавьте соль, перемешайте до её полного растворения. Поставьте кастрюлю на большой огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите кашу в течение 15 минут, время от времени помешивая.

5. Через 15 минут каша почти готова. Снимите с огня.

6. Положите сверху кусочки сливочного масла, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Перемешайте и подавайте к столу.

Вкусная ПШЕННАЯ КАША, что важно знать и как правильно приготовить. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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