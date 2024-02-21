Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу

Пшенная каша является вкусным и полезным завтраком для всей семьи. Чтобы она получилась рассыпчатой, следуйте этому рецепту, которым поделился сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Воду доведите до кипения. Залейте крупу кипятком в миске и тщательно перемешайте, чтобы удалить пыль с каждого зернышка. Оставьте на 5 минут, затем аккуратно слейте воду и снова залейте кипятком на 5 минут.
2: Промойте пшено на сите с мелкими отверстиями тёплой проточной водой.
3. Наполните кастрюлю с толстым дном промытым пшеном и влейте кипяток из чайника.
4. Добавьте соль, перемешайте до её полного растворения. Поставьте кастрюлю на большой огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите кашу в течение 15 минут, время от времени помешивая.
5. Через 15 минут каша почти готова. Снимите с огня.
6. Положите сверху кусочки сливочного масла, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
Перемешайте и подавайте к столу.
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