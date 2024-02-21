Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу

Как сварить пшённую кашу

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшенная каша является вкусным и полезным завтраком для всей семьи. Чтобы она получилась рассыпчатой, следуйте этому рецепту, которым поделился сайт "Меню недели".

Фото: Own work by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

200 г пшена,

5 г соли,

50 г сливочного масла (по вкусу),

600 мл воды.

Приготовление:

1. Воду доведите до кипения. Залейте крупу кипятком в миске и тщательно перемешайте, чтобы удалить пыль с каждого зернышка. Оставьте на 5 минут, затем аккуратно слейте воду и снова залейте кипятком на 5 минут.

2: Промойте пшено на сите с мелкими отверстиями тёплой проточной водой.

3. Наполните кастрюлю с толстым дном промытым пшеном и влейте кипяток из чайника.

4. Добавьте соль, перемешайте до её полного растворения. Поставьте кастрюлю на большой огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите кашу в течение 15 минут, время от времени помешивая.

5. Через 15 минут каша почти готова. Снимите с огня.

6. Положите сверху кусочки сливочного масла, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Перемешайте и подавайте к столу.