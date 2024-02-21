Если приготовить сырники в микроволновке, они будут пышными, нежными и необычайно вкусными

Сырники в микроволновке: с её помощью приготовить любимое блюдо можно проще и быстрее

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт сырников в микроволновке предлагает оптимальный и быстрый способ приготовления этого вкусного и полезного блюда. Микроволновка позволит получить идеально прожаренные и пышные сырники всего за несколько минут. Вам потребуется свежий творог, а затем вы сможете приготовить тесто, аналогичное тому, которое используется для обычных сырников на сковороде.

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Время приготовления зависит от мощности вашей микроволновки, в среднем оно не превышает 20 минут. Если ваша печь поддерживает режим гриля, сырники приобретут аппетитную румяную корку, как будто они были приготовлены на плите. Но даже без этого режима, сырники от сайта "Гастроном.ру" будут идеально прожаренными внутри, мягкими, пышными и нежными.

Ингредиенты (на 4 порции):

— 250 грамм свежего творога (5% жирности),

— 1 куриное яйцо (размер С0),

— 60 грамм пшеничной муки ,

— 80 грамм манной крупы,

— 11 грамм ванильного сахара,

— 40 грамм сахара,

— 2 грамма соли,

— 20 мл растительного масла.

Инструкция по приготовлению:

Вилкой разотрите творог до получения однородной массы без комочков. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. В творожную массу добавьте соль, сахар, ванильный сахар и половину манной крупы. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Оставьте на 10 минут для набухания манной крупы. В плоскую тарелку высыпьте муку и оставшуюся манную крупу. Сформируйте маленькие шарики из теста и обваляйте их в смеси муки и манной крупы со всех сторон. Смажьте дно подходящей микроволновки растительным маслом. Равномерно разместите сырники на дне с небольшим промежутком между ними. Закройте крышкой. Готовьте на высокой мощности (около 900 Вт) в течение 5 минут. Затем уменьшите мощность до 720 Вт и продолжайте готовить еще 5 минут. Откройте крышку. Если у вас есть режим гриля, выберите его и поджарьте сырники дополнительно 1,5 минуты с каждой стороны, чтобы придать им золотистую корочку.