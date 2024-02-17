Сырники с манкой: нежный вкус и воздушная текстура

Сырники с манкой: получаются невероятно воздушными и нежными

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить нежные и воздушные сырники с манкой, которые обязательно понравятся вам. Сырники, приготовленные по рецепту RussianFood. сom, — это просто и вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся:

300 г творога,

1 яйцо,

30 г манной крупы,

1 ст. л. сахара,

50 г муки,

0,5 ч. л. разрыхлителя,

0.5 ч. л. соли,

растительное масло для жарки.

Вы можете регулировать количество сахара в зависимости от предпочтений.

Приготовление

Сначала смешайте творог и яйцо в глубокой тарелке. Добавьте сахар, соль и манную крупу. Затем введите муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Отставьте тесто на некоторое время, чтобы манная крупа впитала жидкость и тесто стало плотнее. Затем формируйте сырники. Высыпьте немного муки на поверхность стола и обваляйте порцию теста. Сформируйте шарик, а затем приплюсните его. Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выложите сырники на сковороду и жарьте на среднем огне до румяной корочки. Переверните и пожарьте с другой стороны. Готовые сырники выложите на тарелку и подавайте. Вы можете подавать их с медом, сметаной, вареньем или джемом, в зависимости от предпочтений и вкуса.

Наслаждайтесь вкусными и ароматными сырниками с манкой!