Попробуйте приготовить нежные и воздушные сырники с манкой, которые обязательно понравятся вам. Сырники, приготовленные по рецепту RussianFood. сom, — это просто и вкусно!
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления вам понадобятся:
300 г творога,
1 яйцо,
30 г манной крупы,
1 ст. л. сахара,
50 г муки,
0,5 ч. л. разрыхлителя,
0.5 ч. л. соли,
растительное масло для жарки.
Вы можете регулировать количество сахара в зависимости от предпочтений.
Приготовление
Сначала смешайте творог и яйцо в глубокой тарелке. Добавьте сахар, соль и манную крупу. Затем введите муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
Отставьте тесто на некоторое время, чтобы манная крупа впитала жидкость и тесто стало плотнее. Затем формируйте сырники. Высыпьте немного муки на поверхность стола и обваляйте порцию теста. Сформируйте шарик, а затем приплюсните его.
Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выложите сырники на сковороду и жарьте на среднем огне до румяной корочки. Переверните и пожарьте с другой стороны.
Готовые сырники выложите на тарелку и подавайте. Вы можете подавать их с медом, сметаной, вареньем или джемом, в зависимости от предпочтений и вкуса.
Наслаждайтесь вкусными и ароматными сырниками с манкой!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ