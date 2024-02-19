Домашние булочки с варёной сгущёнкой: вы точно не сможете ограничиться одной!

Булочки с варёной сгущёнкой: домашние будут просить добавки

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Булочки с варёной сгущёнкой — это настоящий домашний деликатес, который порадует вашу семью и гостей. Благодаря своей воздушной и пышной текстуре, они станут желанным лакомством. Следуя этому простому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру", вы сможете приготовить идеально пышные булочки со сгущёнкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Algont at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

вода (60 мл),

сухие дрожжи (2 чайные ложки с горкой),

сахар (4 столовые ложки),

молоко (180 мл),

яйца (2 штуки),

сливочное масло (60 г + дополнительное для смазывания),

соль (1 чайная ложка),

мука (480 г),

варёная сгущенка (350 г), которая будет являться начинкой для булочек.

Приготовление:

В тёплой воде разведите сухие дрожжи вместе с чайной ложкой сахара и дайте им активироваться в течение 5-10 минут. В большой миске смешайте тёплое молоко, 1 яйцо, мягкое сливочное масло, оставшийся сахар и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Постепенно добавьте в молочную смесь половину муки, аккуратно перемешивая. Затем постепенно добавьте остальную муку и замешайте мягкое и эластичное тесто. Сформируйте тесто в шар и поместите его в большую миску, предварительно смазав миску оливковым маслом. Покройте миску со тестом плёнкой и оставьте на примерно 60-90 минут до удвоения размера. Приготовьте форму для выпечки, смазав ее сливочным маслом. Разделите поднятое тесто на 18 равных частей. Сформируйте из каждой порции теста лепёшку и выложите на средину столовую ложку варёной сгущенки. Затем аккуратно сформируйте закрытую булочку, хорошо защипнув края. Расположите булочки в приготовленной форме с достаточным расстоянием между ними. Укройте их полотенцем и оставьте примерно на 30-40 минут для дополнительного подъёма теста. Предварительно разогрейте духовку до 175 °С. Взбейте яйцо, чтобы приготовить яичную смесь. С помощью кисточки смажьте булочки яичной смесью и выпекайте в разогретой духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Теперь у вас есть свежие, пышные булочки с вареной сгущенкой. Приятного аппетита!