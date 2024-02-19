Домашние булочки с варёной сгущёнкой: вы точно не сможете ограничиться одной!

Булочки с варёной сгущёнкой — это настоящий домашний деликатес, который порадует вашу семью и гостей. Благодаря своей воздушной и пышной текстуре, они станут желанным лакомством. Следуя этому простому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру", вы сможете приготовить идеально пышные булочки со сгущёнкой.
Фото: commons.wikimedia.org by Algont at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
вода (60 мл),
сухие дрожжи (2 чайные ложки с горкой),
сахар (4 столовые ложки),
молоко (180 мл),
яйца (2 штуки),
сливочное масло (60 г + дополнительное для смазывания),
соль (1 чайная ложка),
мука (480 г),
варёная сгущенка (350 г), которая будет являться начинкой для булочек.
Приготовление:
В тёплой воде разведите сухие дрожжи вместе с чайной ложкой сахара и дайте им активироваться в течение 5-10 минут.
В большой миске смешайте тёплое молоко, 1 яйцо, мягкое сливочное масло, оставшийся сахар и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Постепенно добавьте в молочную смесь половину муки, аккуратно перемешивая. Затем постепенно добавьте остальную муку и замешайте мягкое и эластичное тесто.
Сформируйте тесто в шар и поместите его в большую миску, предварительно смазав миску оливковым маслом. Покройте миску со тестом плёнкой и оставьте на примерно 60-90 минут до удвоения размера.
Приготовьте форму для выпечки, смазав ее сливочным маслом. Разделите поднятое тесто на 18 равных частей.
Сформируйте из каждой порции теста лепёшку и выложите на средину столовую ложку варёной сгущенки. Затем аккуратно сформируйте закрытую булочку, хорошо защипнув края.
Расположите булочки в приготовленной форме с достаточным расстоянием между ними. Укройте их полотенцем и оставьте примерно на 30-40 минут для дополнительного подъёма теста.
Предварительно разогрейте духовку до 175 °С. Взбейте яйцо, чтобы приготовить яичную смесь. С помощью кисточки смажьте булочки яичной смесью и выпекайте в разогретой духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
Теперь у вас есть свежие, пышные булочки с вареной сгущенкой. Приятного аппетита!
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