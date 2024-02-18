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Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов съесть её помогут

Как включить в свой рацион тыкву

1:13
Еда

Тыква придаёт блюдам сладость и сливочность, а также яркий цвет. Этот овощи — отличный источник витамина А, который поддерживает здоровье глаз.

Как включить в свой рацион тыкву
Фото: Own work by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приводим несколько способов включить тыкву в свой рацион.

1. Добавьте ложку в овсяные хлопья. Тыква придаст вашему блюду на завтрак сладкий и оттенок.

2. Смешайте тыкву со сливочным соусом для пасты. Тыква очень хорошо сочетается с жирными сливками или кокосовым молоком и придаёт сладкий и пикантный вкус.

3. Потушите тыкву с карри. Добавление нескольких ложек тыквенного пюре придаст вашему следующему карри сладость и поможет загустить соус.

4. Смешайте тыкву с напитком. Ложка тыквы придает вашему напитку сезонный оттенок. Добавьте её в яблочный или банановый смузи или в коктейль с мороженым или миндальным молоком для получения сливочного и вкусного десерта, пишет self.com.

5. Используйте тыкву в качестве замены яиц при выпечке. Если вы любите готовить кексы, торты или хлеб с нуля, попробуйте заменить яйца в рецепте тыквенного пюре — это даёт почти тот же результат.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ ТЫКВУ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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