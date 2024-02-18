Тыква придаёт блюдам сладость и сливочность, а также яркий цвет. Этот овощи — отличный источник витамина А, который поддерживает здоровье глаз.
Приводим несколько способов включить тыкву в свой рацион.
1. Добавьте ложку в овсяные хлопья. Тыква придаст вашему блюду на завтрак сладкий и оттенок.
2. Смешайте тыкву со сливочным соусом для пасты. Тыква очень хорошо сочетается с жирными сливками или кокосовым молоком и придаёт сладкий и пикантный вкус.
3. Потушите тыкву с карри. Добавление нескольких ложек тыквенного пюре придаст вашему следующему карри сладость и поможет загустить соус.
4. Смешайте тыкву с напитком. Ложка тыквы придает вашему напитку сезонный оттенок. Добавьте её в яблочный или банановый смузи или в коктейль с мороженым или миндальным молоком для получения сливочного и вкусного десерта, пишет self.com.
5. Используйте тыкву в качестве замены яиц при выпечке. Если вы любите готовить кексы, торты или хлеб с нуля, попробуйте заменить яйца в рецепте тыквенного пюре — это даёт почти тот же результат.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.