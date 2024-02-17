Вы заново влюбитесь в овсянку: пять небанальных способов улучшить вкус надоевшей каши

Овсянка станет вкуснее

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка является популярным продуктом на завтрак по целому ряду причин: она сытная, быстро готовится, богата клетчаткой и другими питательными веществами. Проблема в том, что есть одно и то же изо дня в день может стать немного скучновато.

Фото: commons.wikimedia. org by Renee Comet (Photographer) is licensed under public domain

Но на самом деле есть множество способов превратить овсянку в то, ради чего вам не терпится встать с постели. И вам также не нужно прилагать массу усилий, чтобы это сделать. Можно вдохнуть новую жизнь в вашу миску, заменив традиционные добавки, поэкспериментировав с новыми вкусовыми сочетаниями и попробовав разные технологии приготовления. Протестируйте приведённые ниже рекомендации, и вы влюбитесь в овсянку снова, пишет self.com.

1. Запеките овсяные хлопья.

Смешайте хлопья с молоком или кленовым сиропом, семенами чиа, ягодами, разрыхлителем, корицей и экстрактом ванили. Затем готовьте, пока она не приобретёт золотисто-коричневую корочку сверху. Полученная текстура хорошо поддаётся повторному разогреву, так что вы можете приготовить большую порцию и есть её в течение недели.

2. Заварите овсянку в чае.

Заварите свой любимый чай, а затем добавьте в него в овсяные хлопья. Это быстрый способ придать пикантности вкусу вашей каше. Если вы хотите хрустящие кусочки, можете добавить немного сушёной клюквы или мюсли.

3. Положите замороженные фрукты.

Для придания сладости бросьте в овсянку замороженные ягоды. При нагревании они прекрасно размягчаются.

4. Совершите набег на свой шкафчик со специями.

Посыпьте кашу корицей или имбирём для придания сладких ноток, а также приправой для рогаликов или порошком карри, если предпочитаете пикантные блюда. Одна-две щепотки могут значительно улучшить качество вашего блюда — и это займёт всего несколько секунд.

5. Натрите на тёрке немного сыра.

Миска с овсянкой не обязательно должна быть сладкой. Если вы предпочитаете пикантный вкус, приготовьте овсянку как ризотто, натерев на тёрке пармезан или азиаго, чтобы придать ей сливочно-ореховые нотки. Вы также можете каждую неделю пробовать разные виды сыра — скажем, грюйер или чеддер.