Выберите спелый помело, следуя этим советам: не ошибётесь

Как выбрать спелый помело

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие ошибочно считают, что помело является результатом скрещивания других фруктов, однако это не так — это миф. Фрукт был известен еще в древние времена, в те периоды истории, которые относятся к "до нашей эры". А грейпфрут, который стал результатом скрещивания помело и апельсина, появился благодаря усилиям человечества.

Фото: Own work by אריאל פלמון Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Есть признаки, которые помогут выбрать спелый фрукт. О них рассказали "Белновости".

Кожура. Выбирайте помело с гладкой кожицей, на которой отсутствуют повреждения и неровности. При надавливании фрукт должен немного пружинить, не давая себя сильно деформировать.

Вес. Спелые фрукты должны быть тяжёлыми. Это значит, что они сочные.

Аромат. У спелого фрукта он лёгкий. Запах должен быть уловим даже на небольшом расстоянии.

Поверхность. Если кожица слишком блестит, это говорит об обработке специальными средствами.