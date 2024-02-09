Подарите это печенье любимому человеку вместо бумажной "валентинки": эмоций будет море

Приготовьте это простое печенье и подарите любимому человеку. Оно будет лучше "валентинкой". Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Смешайте муку с сахаром и маслом, замесите тесто.
2. Уберите тесто в холодильник на 60 минут.
3. Раскатайте тесто толщиной пять миллиметров.
4. Вырежьте сердечки, выложите на противень.
5. Сделайте с помощью маленькой вырубки в половине сердец отверстие-сердце.
6. Отправьте в духовку на 180 градусов выпекаться десять минут.
7. Наполните печенье джемом.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.