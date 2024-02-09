Подарите это печенье любимому человеку вместо бумажной "валентинки": эмоций будет море

Простое печенье на День святого Валентина

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте это простое печенье и подарите любимому человеку. Оно будет лучше "валентинкой". Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Печенье к 14 февраля своими руками

Ингредиенты:

225 г масла сливочного,

125 г сахара,

350 г муки,

50 г джема.

Приготовление:

1. Смешайте муку с сахаром и маслом, замесите тесто.

2. Уберите тесто в холодильник на 60 минут.

3. Раскатайте тесто толщиной пять миллиметров.

4. Вырежьте сердечки, выложите на противень.

5. Сделайте с помощью маленькой вырубки в половине сердец отверстие-сердце.

6. Отправьте в духовку на 180 градусов выпекаться десять минут.

7. Наполните печенье джемом.