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Подарите это печенье любимому человеку вместо бумажной "валентинки": эмоций будет море

Простое печенье на День святого Валентина

0:52
Еда

Приготовьте это простое печенье и подарите любимому человеку. Оно будет лучше "валентинкой". Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru. 

Печенье к 14 февраля своими руками

Ингредиенты:

  • 225 г масла сливочного,
  • 125 г сахара,
  • 350 г муки,
  • 50 г джема.

Приготовление:

1. Смешайте муку с сахаром и маслом, замесите тесто.

2. Уберите тесто в холодильник на 60 минут.

3. Раскатайте тесто толщиной пять миллиметров.

4. Вырежьте сердечки, выложите на противень.

5. Сделайте с помощью маленькой вырубки в половине сердец отверстие-сердце.

6. Отправьте в духовку на 180 градусов выпекаться десять минут.

7. Наполните печенье джемом.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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