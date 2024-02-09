Лосось на сковороде: изысканный ужин за считанные минуты. Приводим простой рецепт

Лосось на сковороде: самый простой и быстрый способ приготовить красную рыбку

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Пожарить на сковороде лосося — это быстрый, простой и вкусный способ приготовить изысканный ужин за самое короткое время. Лосось на сковороде от сайта "1000.menu" готовится всего за 10 минут. Это самый лёгкий способ приготовления красной рыбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подавайте её саму по себе, со скидкой, салатом из свежих овощей, зеленью и разносолами.

Ингредиенты:

Лосось — 300 г,

Соль по вкусу,

Молотый чёрный перец по вкусу,

Подсолнечное масло — 7 мл.

Приготовление

Рыбу заранее разморозьте при комнатной температуре. Не снимайте с неё кожу, иначе куски рыбы при жарке будут разваливаться. Не забудьте промыть рыбу и обсушить её при помощи бумажного полотенца перед готовкой. Нарежьте лосось на куски, каждый кусочек рыбы поперчите и посолите. Обжарьте куски лосося на растительном масле на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Подавая жареный лосось, добавьте к нему лимонный соки и соус по вкусу.