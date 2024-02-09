Лосось на сковороде: изысканный ужин за считанные минуты. Приводим простой рецепт

Пожарить на сковороде лосося — это быстрый, простой и вкусный способ приготовить изысканный ужин за самое короткое время. Лосось на сковороде от сайта "1000.menu" готовится всего за 10 минут. Это самый лёгкий способ приготовления красной рыбы.
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Подавайте её саму по себе, со скидкой, салатом из свежих овощей, зеленью и разносолами.
Ингредиенты:
Лосось — 300 г,
Соль по вкусу,
Молотый чёрный перец по вкусу,
Подсолнечное масло — 7 мл.
Приготовление
Рыбу заранее разморозьте при комнатной температуре. Не снимайте с неё кожу, иначе куски рыбы при жарке будут разваливаться. Не забудьте промыть рыбу и обсушить её при помощи бумажного полотенца перед готовкой.
Нарежьте лосось на куски, каждый кусочек рыбы поперчите и посолите.
Обжарьте куски лосося на растительном масле на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавая жареный лосось, добавьте к нему лимонный соки и соус по вкусу.
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