Картофельный салат со щавелем и лососем: свежесть с оригинальный кислой ноткой

Салат из картофеля со щавелем и лососем - это свежий и ароматный салат, который сочетает в себе нежные кусочки картофеля, сочный лосось и кислую нотку щавеля. Это яркое блюдо прекрасно подходит для легкого обеда или ужина и обязательно порадует вас своим вкусом.
Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления салата:
— 600 г молодого картофеля
— 500 г филе лосося
— 1 луковица шалота
— 60 мл белого сухого вина
— оливковое масло
— морская соль
Пошаговый рецепт приготовления салата из картофеля со щавелем и лососем:
Шаг 1: Нарежьте и очистите лук-шалот. Положите его в сковороду, добавьте белое сухое вино и поставьте на небольшой огонь. Тушите лук 5 минут, пока вино полностью не выпарится.
Шаг 2: Вымойте картофель под проточной водой с помощью щетки, положите его в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Посолите, уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20 минут, пока картофель не станет мягким.
Шаг 3: Удалив стебли щавеля, поместите его листья в блендер и добавьте оливковое масло, цедру и сок одного лимона, мед, соль и перец. Измельчите все ингредиенты до получения однородной массы.
Шаг 4: Очистите теплый картофель и разрежьте его на крупные дольки. Выложите их в миску, добавьте тушеный лук-шалот. Полейте половиной щавелевого соуса и аккуратно перемешайте.
Шаг 5: Разогрейте сковороду с оливковым маслом на сильном огне. Обжарьте филе лосося по 1-1,5 минуты с каждой стороны в зависимости от его толщины. Выложите его на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 6: Посолите теплый салат и полейте оставшимся щавелевым соусом. Подавайте его сразу.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь свежим и вкусным салатом из картофеля со щавелем и лососем. Это блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина и порадует вас своим ярким вкусом.
Источник: сайт Gastronom. ru
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