Картофельный салат со щавелем и лососем: свежесть с оригинальный кислой ноткой

Салат из картофеля со щавелем и лососем: пикантный кисло-сладкий вкус

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из картофеля со щавелем и лососем - это свежий и ароматный салат, который сочетает в себе нежные кусочки картофеля, сочный лосось и кислую нотку щавеля. Это яркое блюдо прекрасно подходит для легкого обеда или ужина и обязательно порадует вас своим вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления салата:

— 600 г молодого картофеля

— 500 г филе лосося

— 1 луковица шалота

— 60 мл белого сухого вина

— оливковое масло

— морская соль

Пошаговый рецепт приготовления салата из картофеля со щавелем и лососем:

Шаг 1: Нарежьте и очистите лук-шалот. Положите его в сковороду, добавьте белое сухое вино и поставьте на небольшой огонь. Тушите лук 5 минут, пока вино полностью не выпарится.

Шаг 2: Вымойте картофель под проточной водой с помощью щетки, положите его в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Посолите, уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20 минут, пока картофель не станет мягким.

Шаг 3: Удалив стебли щавеля, поместите его листья в блендер и добавьте оливковое масло, цедру и сок одного лимона, мед, соль и перец. Измельчите все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 4: Очистите теплый картофель и разрежьте его на крупные дольки. Выложите их в миску, добавьте тушеный лук-шалот. Полейте половиной щавелевого соуса и аккуратно перемешайте.

Шаг 5: Разогрейте сковороду с оливковым маслом на сильном огне. Обжарьте филе лосося по 1-1,5 минуты с каждой стороны в зависимости от его толщины. Выложите его на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 6: Посолите теплый салат и полейте оставшимся щавелевым соусом. Подавайте его сразу.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь свежим и вкусным салатом из картофеля со щавелем и лососем. Это блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина и порадует вас своим ярким вкусом.

Источник: сайт Gastronom. ru