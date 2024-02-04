Морковный пирог с миндалём: готовится без масла и почти без муки

Морковный пирог с миндалём: легчайшая текстура, готовится почти без муки

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Морковный пирог с миндалём представляет собой яркий и вкусный десерт, который очень прост в приготовлении. Этот пирог имеет низкое содержание муки и не слишком сладкий вкус, а также обладает легкой и воздушной текстурой.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided. Dbenbenn assumed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Главные преимущества этого пирога — отсутствие сливочного масла, а также небольшое количество муки. Вы также можете добавить чернослив или курагу в тесто, заменить миндаль на другие орехи, такие как пекан, и использовать коньяк или ром вместо куантро.

Ингредиенты для морковного пирога с миндалем (4 порции):

— 2 штуки моркови

— 300 г миндаля

— 200 г сахара

— 4 куриных яйца

— 50 г пшеничной муки

— 3 столовые ложки лимонной цедры

— щепотка корицы

— 1 столовая ложка куантро

— 1 чайная ложка разрыхлителя

Приготовление:

1. Мелко натрите две крупные моркови. Измельчите миндаль в крошку с помощью кухонного комбайна. Перемешайте морковь и миндаль в большой миске.

2. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара (100 г) до получения пышной массы. Добавьте муку, разрыхлитель, корицу и лимонную цедру. Влейте куантро и хорошо перемешайте. Соедините полученную смесь с морковью и миндалем.

3. В отдельной чистой и сухой миске взбейте белки с оставшимся сахаром до получения плотной пены. Осторожно вмешайте взбитые белки в морковно-ореховую смесь с помощью лопатки или деревянной ложки.

4. Вылейте тесто в предварительно смазанную небольшим количеством растительного масла форму. Выпекайте при температуре 180 градусов около часа.

5. После готовности пирога выньте его из духовки и оставьте остывать в форме в течение 20-25 минут, затем аккуратно выньте из формы. Порежьте на порции и сразу подавайте.

Этот морковный пирог с миндалем идеально подходит в качестве завтрака, полдника или десерта к чаю. Насладитесь его нежной текстурой и богатым вкусом!

Источник: Eda.ru