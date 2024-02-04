Морковный пирог с миндалём: готовится без масла и почти без муки

Морковный пирог с миндалём представляет собой яркий и вкусный десерт, который очень прост в приготовлении. Этот пирог имеет низкое содержание муки и не слишком сладкий вкус, а также обладает легкой и воздушной текстурой.
Главные преимущества этого пирога — отсутствие сливочного масла, а также небольшое количество муки. Вы также можете добавить чернослив или курагу в тесто, заменить миндаль на другие орехи, такие как пекан, и использовать коньяк или ром вместо куантро.
Ингредиенты для морковного пирога с миндалем (4 порции):
— 2 штуки моркови
— 300 г миндаля
— 200 г сахара
— 4 куриных яйца
— 50 г пшеничной муки
— 3 столовые ложки лимонной цедры
— щепотка корицы
— 1 столовая ложка куантро
— 1 чайная ложка разрыхлителя
Приготовление:
1. Мелко натрите две крупные моркови. Измельчите миндаль в крошку с помощью кухонного комбайна. Перемешайте морковь и миндаль в большой миске.
2. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара (100 г) до получения пышной массы. Добавьте муку, разрыхлитель, корицу и лимонную цедру. Влейте куантро и хорошо перемешайте. Соедините полученную смесь с морковью и миндалем.
3. В отдельной чистой и сухой миске взбейте белки с оставшимся сахаром до получения плотной пены. Осторожно вмешайте взбитые белки в морковно-ореховую смесь с помощью лопатки или деревянной ложки.
4. Вылейте тесто в предварительно смазанную небольшим количеством растительного масла форму. Выпекайте при температуре 180 градусов около часа.
5. После готовности пирога выньте его из духовки и оставьте остывать в форме в течение 20-25 минут, затем аккуратно выньте из формы. Порежьте на порции и сразу подавайте.
Этот морковный пирог с миндалем идеально подходит в качестве завтрака, полдника или десерта к чаю. Насладитесь его нежной текстурой и богатым вкусом!
Источник: Eda.ru
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