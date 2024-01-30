Приготовьте торт из печенья "Нежное наслаждение": просто пальчики оближешь

Торт из печенья "Нежное наслаждение" — простое и очень вкусное блюдо к чаю.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Печенье измельчите в крошку (это можно сделать с помощью блендера или вручную).
2. Растопите сливочное масло.
3. В большой ёмкости смешайте печенье с растопленным маслом. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
4. На дно формы для выпечки уложите плёнку или бумагу для выпечки.
5. Положите смесь из печенья и масла. Поставьте форму в морозильник на 15-20 минут для застывания.
Приготовьте крем:
1. В небольшой миске смешайте 200 г варёной сгущенки с мелко нарубленными орехами.
2. Выньте форму из морозильника. Намажьте слой крема из сгущёнки и орехов поверх основания из печенья.
3. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, завершив верхний слой основанием из печенья.
4. Равномерно полейте верхний слой сгущёнкой, чтобы торт был мягким и сочным.
5. Посыпьте шоколадными стружками или тертым шоколадом по верхнему слою торта.
6. Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов (желательно на ночь).
7. При подаче аккуратно выньте торт из формы, нарежьте порции и наслаждайтесь "Нежным наслаждением" из печенья.
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