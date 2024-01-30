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Приготовьте торт из печенья "Нежное наслаждение": просто пальчики оближешь

Торт из печенья "Нежное наслаждение" — потрясающий десерт к чаю

1:53
Еда

Торт из печенья "Нежное наслаждение" — простое и очень вкусное блюдо к чаю.

Торт из печенья "Нежное наслаждение" — потрясающий десерт к чаю
Фото: Own work by Evan-Amos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

  • 400 г печенья (желательно сдобное, например, песочное),
  • 200 г сливочного масла,
  • 1 банка (400 г) сгущённого молока,
  • 200 г варёной сгущёнки (для крема),
  • 200 мл варёной сгущенки (для пропитки),
  • 200 г орехов (грецких, лесных, или по вашему выбору), мелко нарубленных,
  • шоколадные стружки или тертый шоколад для украшения.

Приготовление:

1. Печенье измельчите в крошку (это можно сделать с помощью блендера или вручную).

2. Растопите сливочное масло.

3. В большой ёмкости смешайте печенье с растопленным маслом. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

4. На дно формы для выпечки уложите плёнку или бумагу для выпечки.

5. Положите смесь из печенья и масла. Поставьте форму в морозильник на 15-20 минут для застывания.

Приготовьте крем:

1. В небольшой миске смешайте 200 г варёной сгущенки с мелко нарубленными орехами.

2. Выньте форму из морозильника. Намажьте слой крема из сгущёнки и орехов поверх основания из печенья.

3. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, завершив верхний слой основанием из печенья.

4. Равномерно полейте верхний слой сгущёнкой, чтобы торт был мягким и сочным.

5. Посыпьте шоколадными стружками или тертым шоколадом по верхнему слою торта.

6. Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов (желательно на ночь).

7. При подаче аккуратно выньте торт из формы, нарежьте порции и наслаждайтесь "Нежным наслаждением" из печенья.

Тортик без выпечки "Нежное Наслаждение"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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