Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по приготовлению творожной запеканки:хитрости и рекомендации
Хирург Кропотов заявил, что курильщики и алкоголики подвержены риску заболевания раком органов головы и шеи
Ученые предложили необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Волошин раскрыл реагирование рекламы на изменения рынка недвижимости
Как начать бегать новичкам
Зачем нужны скрабы, гоммажи, эксфолианты и пилинги
Пресс-секретарь Песков: визиты Нуланд на Украину, как правило, добром не заканчиваются
Эксперты назвали три главные ошибки водителей при проверке уровня масла
Выбираете теплицу для дачи?
Вместо обычного молока попробуйте приготовить банановое — вам понравится!

Банановое молоко: сладкое и насыщенное, с нежной текстурой

1:31
Еда

Банановое молоко — это вкусная альтернатива обычному коровьему молоку, особенно для людей с аллергией на лактозу. Рецепт приготовления бананового молока очень простой и требует всего двух ингредиентов: банана и воды. За пару минут у вас будет готовое молоко.

Банановое молоко: сладкое и насыщенное, с нежной текстурой
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы можете добавить различные ароматизаторы, такие как корица или ваниль, чтобы обогатить вкус напитка. Однако, даже без дополнительных добавок, банановое молоко благодаря самому банану получается ярким и насыщенным на вкус.

Ингредиенты:

— 250 г воды

— 1 банан

— Ваниль (по желанию)

Приготовление:

1. Очистите банан, нарежьте его или просто разломайте на кусочки и поместите в блендер. Если вы хотите добавить ваниль, сделайте это сейчас. Вы можете использовать экстракт ванили или другие варианты, но не рекомендуется использовать искусственный ванилин.

2. Добавьте воду или растительное молоко. Если вы хотите получить холодный напиток, часть воды можно заменить льдом. Также можно использовать замороженные бананы.

3. Взбейте все ингредиенты до однородности. Убедитесь, что нет кусочков банана, а сверху образуется пышная и светлая пена.

4. Готово! Ваше банановое молоко готово к употреблению. Если вам нужно больше сладости, можно добавить кленовый сироп или мед. Однако, обычно банан уже достаточно сладкий и имеет приятный вкус.

Банановое молоко за минуту! Фруктовое молоко. VEG - milk | КОКОС
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Самый быстрый в мире суперкрейсер: новый мотор Су-57 обеспечит рекордный полёт без форсажа Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Последние материалы
Ученые предложили необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Волошин раскрыл реагирование рекламы на изменения рынка недвижимости
Как начать бегать новичкам
Зачем нужны скрабы, гоммажи, эксфолианты и пилинги
Пресс-секретарь Песков: визиты Нуланд на Украину, как правило, добром не заканчиваются
Эксперты назвали три главные ошибки водителей при проверке уровня масла
Выбираете теплицу для дачи?
Банановое молоко: сладкое и насыщенное, с нежной текстурой
Тайны идеально сочной грудки: 3 секрета приготовления
Asia Times: Запад выставил ультиматум Зеленскому по поводу помощи Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников