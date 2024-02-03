Вместо обычного молока попробуйте приготовить банановое — вам понравится!

Банановое молоко: сладкое и насыщенное, с нежной текстурой

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановое молоко — это вкусная альтернатива обычному коровьему молоку, особенно для людей с аллергией на лактозу. Рецепт приготовления бананового молока очень простой и требует всего двух ингредиентов: банана и воды. За пару минут у вас будет готовое молоко.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы можете добавить различные ароматизаторы, такие как корица или ваниль, чтобы обогатить вкус напитка. Однако, даже без дополнительных добавок, банановое молоко благодаря самому банану получается ярким и насыщенным на вкус.

Ингредиенты:

— 250 г воды

— 1 банан

— Ваниль (по желанию)

Приготовление:

1. Очистите банан, нарежьте его или просто разломайте на кусочки и поместите в блендер. Если вы хотите добавить ваниль, сделайте это сейчас. Вы можете использовать экстракт ванили или другие варианты, но не рекомендуется использовать искусственный ванилин.

2. Добавьте воду или растительное молоко. Если вы хотите получить холодный напиток, часть воды можно заменить льдом. Также можно использовать замороженные бананы.

3. Взбейте все ингредиенты до однородности. Убедитесь, что нет кусочков банана, а сверху образуется пышная и светлая пена.

4. Готово! Ваше банановое молоко готово к употреблению. Если вам нужно больше сладости, можно добавить кленовый сироп или мед. Однако, обычно банан уже достаточно сладкий и имеет приятный вкус.