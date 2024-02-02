Вкуснейшая манная каша: подайте её с этим продуктом

Эта манная каша с бананом станет отличным завтраком. Попробуйте приготовить привычное блюдо этим способом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Молоко доведите до кипения, добавьте соль и постепенно добавьте манную крупу.
2. Варите кашу в течение нескольких минут и выключите огонь.
3. Банан нарежьте кружочками, кокосовый батончик нарежьте на небольшие кусочки.
4. Подайте кашу с батончиком и бананом.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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