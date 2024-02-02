Вкуснейшая манная каша: подайте её с этим продуктом

Манная каша будет вкуснее с бананом

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта манная каша с бананом станет отличным завтраком. Попробуйте приготовить привычное блюдо этим способом.

Фото: flickr.com by Bjorn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 столовые ложки манной крупы,

200 мл молока,

щепотка соли,

1 банан,

1 кокосовый батончик.

Приготовление:

1. Молоко доведите до кипения, добавьте соль и постепенно добавьте манную крупу.

2. Варите кашу в течение нескольких минут и выключите огонь.

3. Банан нарежьте кружочками, кокосовый батончик нарежьте на небольшие кусочки.

4. Подайте кашу с батончиком и бананом.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"