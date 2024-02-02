Вкуснейшая манная каша: подайте её с этим продуктом

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Манная каша будет вкуснее с бананом

0:44
Еда

Эта манная каша с бананом станет отличным завтраком. Попробуйте приготовить привычное блюдо этим способом.

Манная каша будет вкуснее с бананом
Фото: flickr.com by Bjorn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки манной крупы,
  • 200 мл молока,
  • щепотка соли,
  • 1 банан,
  • 1 кокосовый батончик.

Приготовление:

1. Молоко доведите до кипения, добавьте соль и постепенно добавьте манную крупу.

2. Варите кашу в течение нескольких минут и выключите огонь.

3. Банан нарежьте кружочками, кокосовый батончик нарежьте на небольшие кусочки.

4. Подайте кашу с батончиком и бананом.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Вкусный завтрак за 10 минут! МАННАЯ КАША БЕЗ КОМОЧКОВ на молоке и с маслом. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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