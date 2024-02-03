Французские гренки к завтраку: восхитительный вкус детства

Французские гренки к завтраку: прекрасное начало дня

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Начало нового дня — это, безусловно, лучшее время для того, чтобы насладиться великолепным завтраком, который дарит энергию и радость с самого утра. Один из вариантов, который прекрасно подойдет для такого завтрака — это французские гренки.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рассказываем вам простой и вкусный рецепт, который поможет превратить ваше утро в настоящий праздник.

Ингредиенты:

— 1 батон (можно взять багет)

— 3 кусочка батона

— 2 столовые ложки молока

— 1 яйцо

— соль по вкусу

— 1 столовая ложка растительного масла

Метод приготовления:

1. Начните с того, чтобы нарезать батон на несколько кусочков.

2. В миске разведите 2 столовые ложки молока и 1 яйцо. Посолите смесь по своему вкусу и хорошо перемешайте.

3. Для того, чтобы замачивание было равномерным, обмакните каждый кусочек батона в яичную смесь, переворачивая его несколько раз.

4. Разогрейте на сковороде 1 столовую ложку растительного масла. Обжарьте кусочки батона с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые французские гренки идеальны для утреннего завтрака. Их аромат и неповторимый вкус создадут настроение благополучия и удовольствия. Подайте их горячими и наслаждайтесь вкусом, который оставит вам незабываемое впечатление о начале нового дня.

Источник: Eda.ru