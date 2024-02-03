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Французские гренки к завтраку: восхитительный вкус детства

Французские гренки к завтраку: прекрасное начало дня

1:25
Еда

Начало нового дня — это, безусловно, лучшее время для того, чтобы насладиться великолепным завтраком, который дарит энергию и радость с самого утра. Один из вариантов, который прекрасно подойдет для такого завтрака — это французские гренки.

Французские гренки к завтраку: прекрасное начало дня
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рассказываем вам простой и вкусный рецепт, который поможет превратить ваше утро в настоящий праздник.

Ингредиенты:

— 1 батон (можно взять багет)

— 3 кусочка батона

— 2 столовые ложки молока

— 1 яйцо

— соль по вкусу

— 1 столовая ложка растительного масла

Метод приготовления:

1. Начните с того, чтобы нарезать батон на несколько кусочков.

2. В миске разведите 2 столовые ложки молока и 1 яйцо. Посолите смесь по своему вкусу и хорошо перемешайте.

3. Для того, чтобы замачивание было равномерным, обмакните каждый кусочек батона в яичную смесь, переворачивая его несколько раз.

4. Разогрейте на сковороде 1 столовую ложку растительного масла. Обжарьте кусочки батона с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые французские гренки идеальны для утреннего завтрака. Их аромат и неповторимый вкус создадут настроение благополучия и удовольствия. Подайте их горячими и наслаждайтесь вкусом, который оставит вам незабываемое впечатление о начале нового дня.

Источник: Eda.ru

ФРАНЦУЗСКИЕ ТОСТЫ. Как готовят Самый Вкусный ЗАВТРАК в Отеле
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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