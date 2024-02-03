Французские гренки к завтраку: восхитительный вкус детства

Начало нового дня — это, безусловно, лучшее время для того, чтобы насладиться великолепным завтраком, который дарит энергию и радость с самого утра. Один из вариантов, который прекрасно подойдет для такого завтрака — это французские гренки.
Рассказываем вам простой и вкусный рецепт, который поможет превратить ваше утро в настоящий праздник.
Ингредиенты:
— 1 батон (можно взять багет)
— 3 кусочка батона
— 2 столовые ложки молока
— 1 яйцо
— соль по вкусу
— 1 столовая ложка растительного масла
Метод приготовления:
1. Начните с того, чтобы нарезать батон на несколько кусочков.
2. В миске разведите 2 столовые ложки молока и 1 яйцо. Посолите смесь по своему вкусу и хорошо перемешайте.
3. Для того, чтобы замачивание было равномерным, обмакните каждый кусочек батона в яичную смесь, переворачивая его несколько раз.
4. Разогрейте на сковороде 1 столовую ложку растительного масла. Обжарьте кусочки батона с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые французские гренки идеальны для утреннего завтрака. Их аромат и неповторимый вкус создадут настроение благополучия и удовольствия. Подайте их горячими и наслаждайтесь вкусом, который оставит вам незабываемое впечатление о начале нового дня.
Источник: Eda.ru
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.