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Сытный крестьянский "завтрак" с картошкой и колбаской можно приготовить и на ужин

Крестьянский завтрак: такой сытный, что можно подать его также на обед или ужин

1:21
Еда

Аппетитный горячий крестьянский завтрак и "завтраком"-то можно назвать с натяжкой — настолько он сытный! Сочетание отварной картошечки, яиц, лука, колбаски и корейки покорит любого с первой ложки! Кстати, таким количеством этого блюда легко вкусно накормить большую семью.

Крестьянский завтрак: такой сытный, что можно подать его также на обед или ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Josef Türk Reit im Winkl Chiemgau is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты (на 4 большие порции):

  • 100 г копчёной корейки;
  • 100 г варёной колбасы;
  • 7 яиц;
  • 800 г картофеля;
  • 100 мл молока;
  • 75 г лука;
  • 50 г сливочного масла;
  • 30 г зелёного лука;
  • 200 г солёных огурцов;
  • соль.

Приготовление

1. Нарежьте кубиками корейку, колбасу и лук, обжарьте на сливочном масле.

2. Отварной картофель очистите, нарежьте ломтиками и также обжарьте в сливочном масле, добавьте к нему обжаренные колбасу, корейку и лук. Переложите всё это в форму для запекания.

3. Яйца немного взбейте с молоком, подсолите, и залейте яичной смесью колбасу с картофелем. Запекайте в духовке до образования золотистой корочки.

4. При подаче украсьте блюдо резанным зелёным луком.

Очень вкусно есть такой завтрак с солёными огурцами.

Источник: Eda.ru

КРЕСТЬЯНСКИЙ ЗАВТРАК В СКОВОРОДЕ НА ОГНЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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