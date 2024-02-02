Сытный крестьянский "завтрак" с картошкой и колбаской можно приготовить и на ужин

Крестьянский завтрак: такой сытный, что можно подать его также на обед или ужин

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Аппетитный горячий крестьянский завтрак и "завтраком"-то можно назвать с натяжкой — настолько он сытный! Сочетание отварной картошечки, яиц, лука, колбаски и корейки покорит любого с первой ложки! Кстати, таким количеством этого блюда легко вкусно накормить большую семью.

Фото: commons.wikimedia.org by Josef Türk Reit im Winkl Chiemgau is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты (на 4 большие порции):

100 г копчёной корейки;

100 г варёной колбасы;

7 яиц;

800 г картофеля;

100 мл молока;

75 г лука;

50 г сливочного масла;

30 г зелёного лука;

200 г солёных огурцов;

соль.

Приготовление

1. Нарежьте кубиками корейку, колбасу и лук, обжарьте на сливочном масле.

2. Отварной картофель очистите, нарежьте ломтиками и также обжарьте в сливочном масле, добавьте к нему обжаренные колбасу, корейку и лук. Переложите всё это в форму для запекания.

3. Яйца немного взбейте с молоком, подсолите, и залейте яичной смесью колбасу с картофелем. Запекайте в духовке до образования золотистой корочки.

4. При подаче украсьте блюдо резанным зелёным луком.

Очень вкусно есть такой завтрак с солёными огурцами.

Источник: Eda.ru