Сытный крестьянский "завтрак" с картошкой и колбаской можно приготовить и на ужин

Аппетитный горячий крестьянский завтрак и "завтраком"-то можно назвать с натяжкой — настолько он сытный! Сочетание отварной картошечки, яиц, лука, колбаски и корейки покорит любого с первой ложки! Кстати, таким количеством этого блюда легко вкусно накормить большую семью.
Ингредиенты (на 4 большие порции):
Приготовление
1. Нарежьте кубиками корейку, колбасу и лук, обжарьте на сливочном масле.
2. Отварной картофель очистите, нарежьте ломтиками и также обжарьте в сливочном масле, добавьте к нему обжаренные колбасу, корейку и лук. Переложите всё это в форму для запекания.
3. Яйца немного взбейте с молоком, подсолите, и залейте яичной смесью колбасу с картофелем. Запекайте в духовке до образования золотистой корочки.
4. При подаче украсьте блюдо резанным зелёным луком.
Очень вкусно есть такой завтрак с солёными огурцами.
Источник: Eda.ru
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.