Это дрожжевое тесто подойдёт для любой выпечки: испеките хачапури, пирожки, пиццу

Из этого дрожжевого теста вы испечёте ароматные булочки, пиццу и другую выпечку.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В миске смешайте воду с молоком, солью, сахаром, дрожжами и оставьте на десять минут. Температура воды и молока должна быть не больше 30 градусов.
2. Муку просейте, в в середине сделайте углубление, положите туда растопленное сливочное масло, соль и яйцо. Всё перемешайте. В смесь положите опару. Замесите тесто и оставьте его на час в тёплом месте.
3. С этим тестом вы сможете испечь хачапури, пончики, пирожки, пиццу, пирожков, пиццы на толстом тесте.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.