Это дрожжевое тесто подойдёт для любой выпечки: испеките хачапури, пирожки, пиццу

Рецепт удачного дрожжевого теста

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Из этого дрожжевого теста вы испечёте ароматные булочки, пиццу и другую выпечку.

Фото: Own work by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

100 мл тёплой воды,

150 мл тёплого молока,

6 граммов сухих дрожжей,

520 г муки,

1 яйцо,

1 столовая ложка сахара,

40 г сливочного масла,

1 чайная ложка соли.

Приготовление:

1. В миске смешайте воду с молоком, солью, сахаром, дрожжами и оставьте на десять минут. Температура воды и молока должна быть не больше 30 градусов.

2. Муку просейте, в в середине сделайте углубление, положите туда растопленное сливочное масло, соль и яйцо. Всё перемешайте. В смесь положите опару. Замесите тесто и оставьте его на час в тёплом месте.

3. С этим тестом вы сможете испечь хачапури, пончики, пирожки, пиццу, пирожков, пиццы на толстом тесте.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"