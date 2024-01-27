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Вкуснейший пудинг с семенами чиа наполнит витаминами: простое и полезное блюдо

Полезный пудин с семенами чиа 

0:41
Еда

Этот пудинг — просто кладезь витаминов. Готовится он быстро и просто.

Полезный пудин с семенами чиа 
Фото: flickr.com by epodrez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • семена чиа (3 ст. л),
  • кокосовое молоко (200 мл),
  • банан (1 шт),
  • ягоды и орехи — для украшения.

Приготовление

1. Залитые молоком семена оставьте на три часа в холодильнике для набухания.

2. Банан разрежьте кружочками.

3. Возьмите стакана и выложите слои: семена чиа, банан, снова семена. Чередуйте, пока стакан не заполнится. Сверху украсьте ягодами либо орехами.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Чиа-пудинг
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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