Вкуснейший пудинг с семенами чиа наполнит витаминами: простое и полезное блюдо

Этот пудинг — просто кладезь витаминов. Готовится он быстро и просто.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Залитые молоком семена оставьте на три часа в холодильнике для набухания.
2. Банан разрежьте кружочками.
3. Возьмите стакана и выложите слои: семена чиа, банан, снова семена. Чередуйте, пока стакан не заполнится. Сверху украсьте ягодами либо орехами.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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