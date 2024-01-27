Вкуснейший пудинг с семенами чиа наполнит витаминами: простое и полезное блюдо

Полезный пудин с семенами чиа

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пудинг — просто кладезь витаминов. Готовится он быстро и просто.

Фото: flickr.com by epodrez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

семена чиа (3 ст. л),

кокосовое молоко (200 мл),

банан (1 шт),

ягоды и орехи — для украшения.

Приготовление

1. Залитые молоком семена оставьте на три часа в холодильнике для набухания.

2. Банан разрежьте кружочками.

3. Возьмите стакана и выложите слои: семена чиа, банан, снова семена. Чередуйте, пока стакан не заполнится. Сверху украсьте ягодами либо орехами.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"