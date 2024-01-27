Сочный шашлык из курицы в духовке накормит всю семью: простое и сытное блюдо

Вкуснейший шашлык из курицы в духовке

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Накормите семью этим вкусным куриным шашлыком в духовке. Очень сытное блюдо. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: flickr.com by Premus is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

филе курицы (1 кг),

молоко (200 мл),

соевый соус (5 ст. л.),

чёрный перец (по вкусу),

карри (0,5 ч. л.),

растительное масло (1 ст. л.).

Приготовление

1. Мясо нарежьте небольшими кусочками.

2. В ёмкости соедините филе с молоком, соевым соусом, перцем, карри. Все смешайте. Оставьте в холодильнике на четыре часа.

3. На шпажки, предварительно замоченные в воде, насадите филе. Выложите их на противень, его смажьте маслом.

4. Выпекайте блюдо при 200 градусах около получаса.