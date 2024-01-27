Сочный шашлык из курицы в духовке накормит всю семью: простое и сытное блюдо

Накормите семью этим вкусным куриным шашлыком в духовке. Очень сытное блюдо. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Мясо нарежьте небольшими кусочками.
2. В ёмкости соедините филе с молоком, соевым соусом, перцем, карри. Все смешайте. Оставьте в холодильнике на четыре часа.
3. На шпажки, предварительно замоченные в воде, насадите филе. Выложите их на противень, его смажьте маслом.
4. Выпекайте блюдо при 200 градусах около получаса.
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