Печенье из льняной и миндальной муки с шоколадом: великолепный десерт, который покорит ваше сердце

Вкуснейшее печенье из льняной и миндальной муки, арахисовым маслом и тёмным шоколадом

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте прекрасный десерт, за который ваши близкие скажут вам спасибо.

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Ингредииенты:

2 столовые ложки льняной муки:

1/3 стакана фильтрованной воды;

1 стакан арахисового масла, сливочного, несоленого, органического;

1/2 стакана яблочного соуса, несладкого;

1/3 стакана кленового сиропа;

1 чайная ложка ванили;

1 стакан миндальной муки:

1 чайная ложка пищевой соды;

1/4 чайной ложки мелкой соли;

200 грамм тёмного шоколада.

Приготовление: