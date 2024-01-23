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Печенье из льняной и миндальной муки с шоколадом: великолепный десерт, который покорит ваше сердце

Вкуснейшее печенье из льняной и миндальной муки, арахисовым маслом и тёмным шоколадом

1:35
Еда

Приготовьте прекрасный десерт, за который ваши близкие скажут вам спасибо.

Вкуснейшее печенье из льняной и миндальной муки, арахисовым маслом и тёмным шоколадом
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредииенты:

  • 2 столовые ложки льняной муки:
  • 1/3 стакана фильтрованной воды;
  • 1 стакан арахисового масла, сливочного, несоленого, органического;
  • 1/2 стакана яблочного соуса, несладкого;
  • 1/3 стакана кленового сиропа;
  • 1 чайная ложка ванили;
  • 1 стакан миндальной муки:
  • 1 чайная ложка пищевой соды;
  • 1/4 чайной ложки мелкой соли;
  • 200 грамм тёмного шоколада.

Приготовление: 

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов. Противень застелите пергаментной бумагой.
  2. Смешайте льняную муку с фильтрованной водой и дайте застыть в течение 10 минут, пока готовятся остальные ингредиенты.
  3. В большой миске взбейте арахисовое масло, яблочный соус, кленовый сироп, ваниль и смесь из замоченной льняной муки.
  4. Просейте миндальную муку, пищевую соду и мелкую морскую соль. Смешайте с влажными ингредиентами, пока тесто не станет гладким и однородным.
  5. Посыпьте измельчённым тёмным шоколадом и выложите смесь на подготовленную форму для выпечки. Посыпьте сверху одной-двумя щепотками морской соли.
  6. Выложите блинчики на среднюю решётку духовки и выпекайте при температуре 170 градусов в течение 20-25 минут, пока края не начнут подрумяниваться.
  7. Дайте постоять 10 минут. Достаньте из формы, застелив пергаментной бумагой, и выложите на решетку для полного остывания перед нарезкой.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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