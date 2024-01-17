Очень быстрый капустный пирог: готовится просто, на сковороде

Заливной пирог с капустой готовится легко и просто, на обычной сковороде, безо всяких хлопот! Попробуйте приготовить этот замечательный пирог по рекомендации YouTube-канала "Всегда вкусно с Татьяной", и вам захочется повторять этот рецепт снова и снова!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Мелко нарежьте капусту.
2. Приготовьте тесто: в миску разбейте яйца, взбейте их венчиком до пышности. Влейте растительное масло, добавьте разрыхлитель, 2 ст. л. майонеза и снова всё перемешайте венчиком. Сюда же натрите на мелкой тёрке чеснок и картофелину, добавьте мелко нарезанную зелень. Всыпьте муку и перемешайте тесто, которое получается как густая сметана.
3. Смешайте тесто с капустой, добавьте соль, перец и специи по вкусу, массу как следует перемешайте.
4. Выложите всю смесь на сковороду. Маслом её смазывать не обязательно, потому что в тесте уже оно есть. Разровняйте массу ложкой. Выпекайте 25-30 минут по крышкой. Переворачивать во время приготовления пирог не нужно.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.