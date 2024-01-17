Очень быстрый капустный пирог: готовится просто, на сковороде

Заливной пирог с капустой: готовится просто на сковороде

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Заливной пирог с капустой готовится легко и просто, на обычной сковороде, безо всяких хлопот! Попробуйте приготовить этот замечательный пирог по рекомендации YouTube-канала "Всегда вкусно с Татьяной", и вам захочется повторять этот рецепт снова и снова!

Фото: openverse.org by Smabs Sputzer (1956-2017) is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

3 яйца;

3 ст. л. муки;

2 ст. л. майонеза;

50 г растительного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

400 г капусты;

1 картофелина;

2 дольки чеснока;

зелень;

соль, специи по вкусу.

Приготовление

1. Мелко нарежьте капусту.

2. Приготовьте тесто: в миску разбейте яйца, взбейте их венчиком до пышности. Влейте растительное масло, добавьте разрыхлитель, 2 ст. л. майонеза и снова всё перемешайте венчиком. Сюда же натрите на мелкой тёрке чеснок и картофелину, добавьте мелко нарезанную зелень. Всыпьте муку и перемешайте тесто, которое получается как густая сметана.

3. Смешайте тесто с капустой, добавьте соль, перец и специи по вкусу, массу как следует перемешайте.

4. Выложите всю смесь на сковороду. Маслом её смазывать не обязательно, потому что в тесте уже оно есть. Разровняйте массу ложкой. Выпекайте 25-30 минут по крышкой. Переворачивать во время приготовления пирог не нужно.