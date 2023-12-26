Пирог можно испечь и без духовки, если знать подходящий рецепт. Капустный пирог готовится на сковороде на быстром тесте, а получается он очень вкусным и сытным. Идеей пирога с капустой на сковороде поделилось дзен-сообщество "Кулинарные рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Приготовьте начинку. Для неё тонко нашинкуйте капусту, добавьте к ней мелко нарезанную петрушку, посолите, поперчите по вкусу.
2. Сделайте тесто. Для этого слегка взбейте в миске 2 яйца, добавьте сахар и щепотку соли. Добавьте к яйцам сметану и молоко, взбейте венчиком до пены. В муку добавьте разрыхлитель, и понемногу всыпайте её в яично-сметанную смесь, перемешайте до однородности.
3. На сковороду налейте 1 ч. ложку масла, разогрейте. Налейте на сковороду половину теста, выложите на него сверху нашинкованную капусту, вылейте оставшееся тесто, разровняйте.
4. Убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и подогревайте ваш пирог на слабом огне 20 минут.
5. Переверните пирог на другу сторону (это несложно сделать при помощи тарелки), и прогревайте его ещё минут 15.
Пирог получается аппетитным и румяным. Нарежьте его на куски после того, как он остынет.
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