Вкусный пирог с капустой на сковороде: готовится легко и просто

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог можно испечь и без духовки, если знать подходящий рецепт. Капустный пирог готовится на сковороде на быстром тесте, а получается он очень вкусным и сытным. Идеей пирога с капустой на сковороде поделилось дзен-сообщество "Кулинарные рецепты".

Фото: wikimedia.org by Tatyana Smetanina is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Ингредиенты:

120 мл молока;

120 мл сметаны;

150 г муки;

2 яйца;

1 ч. ложка сахара;

1 ч. ложка разрыхлителя;

150 г белокочанной капусты;

1 ч. ложка растительного масла;

соль, перец по вкусу;

зелень петрушки.

Приготовление

1. Приготовьте начинку. Для неё тонко нашинкуйте капусту, добавьте к ней мелко нарезанную петрушку, посолите, поперчите по вкусу.

2. Сделайте тесто. Для этого слегка взбейте в миске 2 яйца, добавьте сахар и щепотку соли. Добавьте к яйцам сметану и молоко, взбейте венчиком до пены. В муку добавьте разрыхлитель, и понемногу всыпайте её в яично-сметанную смесь, перемешайте до однородности.

3. На сковороду налейте 1 ч. ложку масла, разогрейте. Налейте на сковороду половину теста, выложите на него сверху нашинкованную капусту, вылейте оставшееся тесто, разровняйте.

4. Убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и подогревайте ваш пирог на слабом огне 20 минут.

5. Переверните пирог на другу сторону (это несложно сделать при помощи тарелки), и прогревайте его ещё минут 15.

Пирог получается аппетитным и румяным. Нарежьте его на куски после того, как он остынет.