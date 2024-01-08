Нужны только фарш, капуста и яйца: изумительный ужин, с которым не нужно возиться

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить на ужин великолепное блюдо из самых простых продуктов: капусты, фарша, моркови и яиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

От этого кушанья по рекомендации YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук" ваши домашние будут в восторге, а вы тем более — ведь здесь не нужно ничего предварительно обжаривать, все запекается само, и получается невероятно вкусно!

Ингредиенты:

500 г фарша;

полкочана капусты;

2 яйца;

2 морковки;

100 г панировочных сухариков;

1 ст. л. растительного масла;

100 — 150 г сыра;

соль, специи по желанию.

Приготовление

1. Капусту нашинкуйте, сложите в большую ёмкость.

2. Морковь натрите на тёрке, переложите к капусте. Добавьте 2 сырых яйца, половину чайной ложки соли, чёрный молотый перец, любые специи по вкусу, хорошо перемешайте.

3. Добавьте в ёмкость с капустой и яйцами фарш и молотые сухари, всё хорошо перемешайте.

4. Противень застелите пергаментной бумагой, налейте на неё немного растительного масла. Ложкой на противень выложите фарш с капустой, разровняйте массу.

5. Поставьте запеканку на 30 минут в разогретую до 220 градусов духовку.

6. Натрите на тёрке сыр. Через 30 минут достаньте запеканку из духовки, посыпьте сыром и поставьте обратно в духовку ещё минут на 15, пока сырная корочка не станет румяной.