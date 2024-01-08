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Нужны только фарш, капуста и яйца: изумительный ужин, с которым не нужно возиться

1:40
Еда

Попробуйте приготовить на ужин великолепное блюдо из самых простых продуктов: капусты, фарша, моркови и яиц.

Нужны только фарш, капуста и яйца: изумительный ужин, с которым не нужно возиться
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

От этого кушанья по рекомендации YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук" ваши домашние будут в восторге, а вы тем более — ведь здесь не нужно ничего предварительно обжаривать, все запекается само, и получается невероятно вкусно!

Ингредиенты:

  • 500 г фарша;
  • полкочана капусты;
  • 2 яйца;
  • 2 морковки;
  • 100 г панировочных сухариков;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 100 — 150 г сыра;
  • соль, специи по желанию.

Приготовление

1. Капусту нашинкуйте, сложите в большую ёмкость.

2. Морковь натрите на тёрке, переложите к капусте. Добавьте 2 сырых яйца, половину чайной ложки соли, чёрный молотый перец, любые специи по вкусу, хорошо перемешайте.

3. Добавьте в ёмкость с капустой и яйцами фарш и молотые сухари, всё хорошо перемешайте.

4. Противень застелите пергаментной бумагой, налейте на неё немного растительного масла. Ложкой на противень выложите фарш с капустой, разровняйте массу.

5. Поставьте запеканку на 30 минут в разогретую до 220 градусов духовку.

6. Натрите на тёрке сыр. Через 30 минут достаньте запеканку из духовки, посыпьте сыром и поставьте обратно в духовку ещё минут на 15, пока сырная корочка не станет румяной.

Без жарки и возни! Я не могу перестать его готовить! Вкуснее ужина еще не было!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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