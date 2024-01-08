Попробуйте приготовить на ужин великолепное блюдо из самых простых продуктов: капусты, фарша, моркови и яиц.
От этого кушанья по рекомендации YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук" ваши домашние будут в восторге, а вы тем более — ведь здесь не нужно ничего предварительно обжаривать, все запекается само, и получается невероятно вкусно!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Капусту нашинкуйте, сложите в большую ёмкость.
2. Морковь натрите на тёрке, переложите к капусте. Добавьте 2 сырых яйца, половину чайной ложки соли, чёрный молотый перец, любые специи по вкусу, хорошо перемешайте.
3. Добавьте в ёмкость с капустой и яйцами фарш и молотые сухари, всё хорошо перемешайте.
4. Противень застелите пергаментной бумагой, налейте на неё немного растительного масла. Ложкой на противень выложите фарш с капустой, разровняйте массу.
5. Поставьте запеканку на 30 минут в разогретую до 220 градусов духовку.
6. Натрите на тёрке сыр. Через 30 минут достаньте запеканку из духовки, посыпьте сыром и поставьте обратно в духовку ещё минут на 15, пока сырная корочка не станет румяной.
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