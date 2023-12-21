Простая и недорогая идея для сытного семейного ужина: гречка по-купечески с фаршем

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка не понаслышке знает, как сложно каждый раз придумывать, чем накормить семью на ужин. Попробуйте приготовить сытную и очень вкусную гречку по-купечески с фаршем, которую рекомендует Telegram-канал "Рецепты каждый день", — это быстро и совсем не хлопотно!

Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

Ингредиенты:

мясной фарш — 250-300 граммов;

гречневая крупа — 150 граммов;

1 луковица;

1 небольшая морковь;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки томатной пасты;

растительное масло

Приготовление

1. Гречневую крупу промыть и слегка обжарить на растительном масле.

2. Мелко нарезать лук, натереть на тёрке морковь. Обжарить на растительном масле вместе с фаршем. Добавить к обжаренному фаршу с овощами томатную пасту.

3. В сковороду с фаршем, луком и морковью добавить гречку. Влить в сковороду кипяток, чтобы он закрыл всю гречку. Посолить по вкусу, накрыть крышкой и томить на медленном огне до готовности крупы. В конце приготовления добавить нарезанный чеснок.