Каждая хозяйка не понаслышке знает, как сложно каждый раз придумывать, чем накормить семью на ужин. Попробуйте приготовить сытную и очень вкусную гречку по-купечески с фаршем, которую рекомендует Telegram-канал "Рецепты каждый день", — это быстро и совсем не хлопотно!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Гречневую крупу промыть и слегка обжарить на растительном масле.
2. Мелко нарезать лук, натереть на тёрке морковь. Обжарить на растительном масле вместе с фаршем. Добавить к обжаренному фаршу с овощами томатную пасту.
3. В сковороду с фаршем, луком и морковью добавить гречку. Влить в сковороду кипяток, чтобы он закрыл всю гречку. Посолить по вкусу, накрыть крышкой и томить на медленном огне до готовности крупы. В конце приготовления добавить нарезанный чеснок.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".