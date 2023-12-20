Иногда для того, чтобы приготовить сытный завтрак или ужин, нужно совсем немного времени и всего лишь три ингредиента. Сообщество ВКонтакте "Новогодние рецепты" поделилось секретом приготовления простейших, но очень вкусных пирожков из лаваша.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Приготовьте начинку: мелко порежьте колбасы или ветчину, сыр натрите на тёрке, порежьте зелень.
2. Тонкий лаваш нарежьте ножницами на полоски средней толщины.
3. Положите на край полоски ветчину с сыром и 3-4 раза сверните уголком, пока вся начинка не окажется внутри. Оставшиеся края можно обрезать.
4. Свёрнутые таким образом пирожки быстро обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
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