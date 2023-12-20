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Нет ничего проще: сытные пирожки на завтрак или ужин всего из трёх ингредиентов

0:58
Еда

Иногда для того, чтобы приготовить сытный завтрак или ужин, нужно совсем немного времени и всего лишь три ингредиента. Сообщество ВКонтакте "Новогодние рецепты" поделилось секретом приготовления простейших, но очень вкусных пирожков из лаваша.

Нет ничего проще: сытные пирожки на завтрак или ужин всего из трёх ингредиентов
Фото: Сообщество ВКонтакте "Новогодние рецепты"

Ингредиенты:

  • армянский лаваш;
  • 100 гр колбасы или ветчины;
  • 100 гр твёрдого сыра;
  • свежая зелень.

Приготовление

1. Приготовьте начинку: мелко порежьте колбасы или ветчину, сыр натрите на тёрке, порежьте зелень.

2. Тонкий лаваш нарежьте ножницами на полоски средней толщины.

3. Положите на край полоски ветчину с сыром и 3-4 раза сверните уголком, пока вся начинка не окажется внутри. Оставшиеся края можно обрезать.

4. Свёрнутые таким образом пирожки быстро обжарьте на растительном масле до румяной корочки.

Беру лаваш, начинку и через 15 минут вкуснейшие пирожки готовы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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