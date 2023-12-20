Нет ничего проще: сытные пирожки на завтрак или ужин всего из трёх ингредиентов

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда для того, чтобы приготовить сытный завтрак или ужин, нужно совсем немного времени и всего лишь три ингредиента. Сообщество ВКонтакте "Новогодние рецепты" поделилось секретом приготовления простейших, но очень вкусных пирожков из лаваша.

Фото: Сообщество ВКонтакте "Новогодние рецепты"

Ингредиенты:

армянский лаваш;

100 гр колбасы или ветчины;

100 гр твёрдого сыра;

свежая зелень.

Приготовление

1. Приготовьте начинку: мелко порежьте колбасы или ветчину, сыр натрите на тёрке, порежьте зелень.

2. Тонкий лаваш нарежьте ножницами на полоски средней толщины.

3. Положите на край полоски ветчину с сыром и 3-4 раза сверните уголком, пока вся начинка не окажется внутри. Оставшиеся края можно обрезать.

4. Свёрнутые таким образом пирожки быстро обжарьте на растительном масле до румяной корочки.