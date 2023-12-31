Куриная грудка, глазированная овощами и сыром, — отличный вариант для горячего блюда праздничного стола. в духовке. Рецепт очень простой, и вы получите нежное и сочное куриное филе. Им поделился russianfood. com.
Ингредиенты на 10 порций:
Приготовление
1. Сначала нарежьте грудки на порционные кусочки толщиной 1-1,5 см. Затем каждый кусочек посолите, поперчите и посыпьте приправой. Каждый кусок следует отбить молотком и обвалять в муке с обеих сторон.
2. В разогретом растительном масле обжарьте грудки, пока они не приобретут лёгкий золотистый оттенок.
3. Накрошите мелкими кубиками помидоры и сладкий перец, порубите зелень ножом.
4. Добавьте натёртый на крупной тёрке сыр, посолите по вкусу и добавьте горчицу и майонез. Тщательно перемешайте.
Положите филе на лист пергаментной бумаги на противне и равномерно распределите овощно-сырную смесь сверху каждого кусочка. На каждый положите тёртый сыр.
Отправьте грудки в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
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