Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа причина возможного исключения Стоунхенджа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Новогодний десерт из хурмы с невероятным вкусом и ароматом станет изюминкой вашего стола
Небензя: Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений
Названы привычные новогодние блюда, которые вредят здоровью
Ксению Собчак изгнали с корпоративов после вечеринки-вакханалии
Подруга певицы Селены Гомес, которая отдала ей свою почку, раскрыла правду о конфликте с певицей
Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех гостей вкусом и необычным видом
Яна Вайновская стала победительницей музыкального шоу "Ярче звезд"
75-летний юморист Владимир Винокур высказался о разрыве дочери с мужем

Куриная грудка "под шубой" в духовке — очень вкусное и простое блюдо

Еда

Куриная грудка, глазированная овощами и сыром, — отличный вариант для горячего блюда праздничного стола. в духовке. Рецепт очень простой, и вы получите нежное и сочное куриное филе. Им поделился russianfood. com.

Куриная грудка "под шубой" в духовке — очень вкусное и простое блюдо
Фото: Own work by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты на 10 порций:

  • Куриные грудки (филе) — 1,5 кг.
  • Помидоры — 2-3 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Чеснок — 5-6 зубчиков.
  • Сыр — около 250 г (100 г в начинку и 150 для посыпания сверху).
  • Мука (для панировки) — 1 стакан.
  • Майонез — 6-7 ст. л.
  • Горчица — 2 ч. л.
  • Зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу.
  • Соль, перец, приправы для мяса (сбор) — по вкусу.
  • Масло растительное — для жарки.

Приготовление

1. Сначала нарежьте грудки на порционные кусочки толщиной 1-1,5 см. Затем каждый кусочек посолите, поперчите и посыпьте приправой. Каждый кусок следует отбить молотком и обвалять в муке с обеих сторон.

2. В разогретом растительном масле обжарьте грудки, пока они не приобретут лёгкий золотистый оттенок.  

3. Накрошите мелкими кубиками помидоры и сладкий перец, порубите зелень ножом.

4. Добавьте натёртый на крупной тёрке сыр, посолите по вкусу и добавьте горчицу и майонез. Тщательно перемешайте.

Положите филе на лист пергаментной бумаги на противне и равномерно распределите овощно-сырную смесь сверху каждого кусочка. На каждый положите тёртый сыр.

Отправьте грудки в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Куриная грудка "под шубой", в духовке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"

По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!

"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде?
Простой торт без выпечки станет отличным десертом для вашего праздничного стола
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Киев опять убил русских детей. Когда почернеет "красная линия"? Дмитрий Плотников Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Вадим Цыганов рассказал, как Киркорову можно избежать бойкота в мире шоу-бизнеса
Вадим Цыганов рассказал, как Киркорову можно избежать бойкота в мире шоу-бизнеса
Последние материалы
"Радикальные перемены": астролог рассказала, что нас ждёт в год Дракона
Названы привычные новогодние блюда, которые вредят здоровью
Три рецепта закусок к новогоднему застолью
Ксению Собчак изгнали с корпоративов после вечеринки-вакханалии
Подруга певицы Селены Гомес, которая отдала ей свою почку, раскрыла правду о конфликте с певицей
Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех гостей вкусом и необычным видом
Яна Вайновская стала победительницей музыкального шоу "Ярче звезд"
75-летний юморист Владимир Винокур высказался о разрыве дочери с мужем
Ответка за Белгород — в Харькове прилёт в гостиницу с "иностранцами"
Телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, что для нее будет самым важным в новом году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников