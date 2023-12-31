Куриная грудка "под шубой" в духовке — очень вкусное и простое блюдо

Куриная грудка, глазированная овощами и сыром, — отличный вариант для горячего блюда праздничного стола. в духовке. Рецепт очень простой, и вы получите нежное и сочное куриное филе. Им поделился russianfood. com.

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Ингредиенты на 10 порций:

Куриные грудки (филе) — 1,5 кг.

Помидоры — 2-3 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Чеснок — 5-6 зубчиков.

Сыр — около 250 г (100 г в начинку и 150 для посыпания сверху).

Мука (для панировки) — 1 стакан.

Майонез — 6-7 ст. л.

Горчица — 2 ч. л.

Зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу.

Соль, перец, приправы для мяса (сбор) — по вкусу.

Масло растительное — для жарки.

Приготовление

1. Сначала нарежьте грудки на порционные кусочки толщиной 1-1,5 см. Затем каждый кусочек посолите, поперчите и посыпьте приправой. Каждый кусок следует отбить молотком и обвалять в муке с обеих сторон.

2. В разогретом растительном масле обжарьте грудки, пока они не приобретут лёгкий золотистый оттенок.

3. Накрошите мелкими кубиками помидоры и сладкий перец, порубите зелень ножом.

4. Добавьте натёртый на крупной тёрке сыр, посолите по вкусу и добавьте горчицу и майонез. Тщательно перемешайте.

Положите филе на лист пергаментной бумаги на противне и равномерно распределите овощно-сырную смесь сверху каждого кусочка. На каждый положите тёртый сыр.

Отправьте грудки в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.