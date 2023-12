Your browser does not support the audio element.

Когда нет времени на выпечку, спасают простые десерты. На их приготовление не нужно включать духовку, а готовятся они проще простого. Одним из рецептом вкусного десерта к чаю поделился сайт moe-online.ru.

Фото: Own work by 7'o'7 is licensed under This work has been released into the public domain