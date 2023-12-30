Когда нет времени на выпечку, спасают простые десерты. На их приготовление не нужно включать духовку, а готовятся они проще простого. Одним из рецептом вкусного десерта к чаю поделился сайт moe-online.ru.
Вам понадобятся 150 г шоколадного печенья, 220 г сливочного сыра, 20 г сахарной пудры или мёд по вкусу, 100 г банана, 2 мандарина
Приготовление
1. Печенье измельчит в блендере до получения однородной крошки.
2. Банана превратить в пюре с помощью блендера.
3. Соединить пюре с печеньем, хорошо перемешать. Получится мягкое пластичное тесто.
4. Взять сливочный сыр и добавить к нему сахарную пудру. Взбить ингредиенты до однородности с помощью миксера. Получится воздушный крем.
5. Выложить тесто из печенья на пергамент и раскатать в ровный прямоугольник. На тесто выложить сливочный крем. Немного крема оставить для промазывания краёв рулета.
6. На крем выложить очищенные целые мандарины. Плотно свернуть массу в рулет с помощью пергамента. С торцов выровнять края оставшимся кремом. Плотно завернуть рулет в бумагу и убрать в холодильник на 2 часа.
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