Этот рулет готовится быстро и получается очень вкусным

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нет времени на выпечку, спасают простые десерты. На их приготовление не нужно включать духовку, а готовятся они проще простого. Одним из рецептом вкусного десерта к чаю поделился сайт moe-online.ru.

Фото: Own work by 7'o'7 is licensed under This work has been released into the public domain

Вам понадобятся 150 г шоколадного печенья, 220 г сливочного сыра, 20 г сахарной пудры или мёд по вкусу, 100 г банана, 2 мандарина

Приготовление

1. Печенье измельчит в блендере до получения однородной крошки.

2. Банана превратить в пюре с помощью блендера.

3. Соединить пюре с печеньем, хорошо перемешать. Получится мягкое пластичное тесто.

4. Взять сливочный сыр и добавить к нему сахарную пудру. Взбить ингредиенты до однородности с помощью миксера. Получится воздушный крем.

5. Выложить тесто из печенья на пергамент и раскатать в ровный прямоугольник. На тесто выложить сливочный крем. Немного крема оставить для промазывания краёв рулета.

6. На крем выложить очищенные целые мандарины. Плотно свернуть массу в рулет с помощью пергамента. С торцов выровнять края оставшимся кремом. Плотно завернуть рулет в бумагу и убрать в холодильник на 2 часа.