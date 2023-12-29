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Бесподобный салат с пекинской капустой и индейкой: новогодний вид и отличный вкус

1:56
Еда

Салат, украшенный апельсинами, как нельзя лучше подходит для новогоднего стола! Мало того, что это блюдо с пекинской капустой и индейкой смотрится очень по-новогоднему, оно ещё нежное, лёгкое и вкусное!

Бесподобный салат с пекинской капустой и индейкой: новогодний вид и отличный вкус
Фото: openverse.org by AVID Vines is licensed under CC BY 2.0.

Для того чтобы сделать салат с пекинской капустой, индейкой и апельсинами от дзен-канала "Сейчас приготовим!", вам понадобится:

  • 250 г пекинской капусты;
  • 250 г отварной индейки;
  • 200 г сыра;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 яйца;
  • 2 апельсина;
  • майонез (примерно 200 г).

Приготовление

1. Мелкими кусочками нарежьте пекинскую капусту. Переложите её в миску, добавьте пропущенный через пресс чеснок и две столовые ложки майонеза, перемешайте. Уложите в качестве первого слоя в салатник (или в разъёмную форму, поставленную на блюдо для будущей подачи салата).

2. Нарежьте кубиками отварную индейку. В отдельной миске смешайте её с одной столовой ложкой майонеза, выложите вторым слоем на салат в салатник или разъёмную форму.

3. Натрите на крупной тёрке варёные яйца, также смешайте их с 1 ст. л. майонеза в отдельной миске. Это третий слой салата.

4. То же самое проделайте с сыром — натрите его на тёрке, смешайте с ложкой майонеза, выложите на салат четвёртым слоем, разровняйте.

5. Апельсины очистите от кожуры, уберите косточки, нарежьте кусочками, уложите их сверху салата.

6. До подачи держите салат в холодильнике — пусть настоится и пропитается.

Готовый салат украсьте веточками укропа — в сочетании с апельсинами это придаст блюду ещё более новогодний вид!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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