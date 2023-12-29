Салат, украшенный апельсинами, как нельзя лучше подходит для новогоднего стола! Мало того, что это блюдо с пекинской капустой и индейкой смотрится очень по-новогоднему, оно ещё нежное, лёгкое и вкусное!
Для того чтобы сделать салат с пекинской капустой, индейкой и апельсинами от дзен-канала "Сейчас приготовим!", вам понадобится:
Приготовление
1. Мелкими кусочками нарежьте пекинскую капусту. Переложите её в миску, добавьте пропущенный через пресс чеснок и две столовые ложки майонеза, перемешайте. Уложите в качестве первого слоя в салатник (или в разъёмную форму, поставленную на блюдо для будущей подачи салата).
2. Нарежьте кубиками отварную индейку. В отдельной миске смешайте её с одной столовой ложкой майонеза, выложите вторым слоем на салат в салатник или разъёмную форму.
3. Натрите на крупной тёрке варёные яйца, также смешайте их с 1 ст. л. майонеза в отдельной миске. Это третий слой салата.
4. То же самое проделайте с сыром — натрите его на тёрке, смешайте с ложкой майонеза, выложите на салат четвёртым слоем, разровняйте.
5. Апельсины очистите от кожуры, уберите косточки, нарежьте кусочками, уложите их сверху салата.
6. До подачи держите салат в холодильнике — пусть настоится и пропитается.
Готовый салат украсьте веточками укропа — в сочетании с апельсинами это придаст блюду ещё более новогодний вид!
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.