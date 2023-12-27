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Необычные "закусочные" бутерброды на праздничный стол: вкусно и очень нарядно

1:11
Еда

Какой праздничный стол обходится без бутербродов? Но если этот стол новогодний, имеет смысл приготовить их по-особенному, сделав закуску нарядной и красивой.

Необычные "закусочные" бутерброды на праздничный стол: вкусно и очень нарядно
Фото: wikimedia.org by Schefferbird is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Закусочные" бутерброды от дзен-канала "Почавкаем. Рецепты" определённо займут достойное место на новогоднем столе!

Ингредиенты

  • батон или багет;
  • свежая зелень (укроп, петрушка);
  • творожный сыр;
  • слабосолёная или подкопчёная красная рыба (форель, сёмга)

Приготовление

1. Нарежьте батон или багет на ломтики, слегка обжарьте их на растительном масле до румяной корочки. Не пережарьте и не пересушите хлеб, обжаривать его нужно совсем чуть-чуть.

2. Мелко нарежьте свежую зелень.

3. В миску выложите творожный сыр, смешайте его с нарезанной зеленью. Каждый кусочек батона или багета намажьте сыром с зеленью.

4. Красную рыбу нарежьте на ломтики, выложите по ломтику на каждый кусочек батона, смазанного сыром с зеленью.

Сверху на каждый бутерброд положите по веточке укропа.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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