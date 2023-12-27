Какой праздничный стол обходится без бутербродов? Но если этот стол новогодний, имеет смысл приготовить их по-особенному, сделав закуску нарядной и красивой.
"Закусочные" бутерброды от дзен-канала "Почавкаем. Рецепты" определённо займут достойное место на новогоднем столе!
Ингредиенты
Приготовление
1. Нарежьте батон или багет на ломтики, слегка обжарьте их на растительном масле до румяной корочки. Не пережарьте и не пересушите хлеб, обжаривать его нужно совсем чуть-чуть.
2. Мелко нарежьте свежую зелень.
3. В миску выложите творожный сыр, смешайте его с нарезанной зеленью. Каждый кусочек батона или багета намажьте сыром с зеленью.
4. Красную рыбу нарежьте на ломтики, выложите по ломтику на каждый кусочек батона, смазанного сыром с зеленью.
Сверху на каждый бутерброд положите по веточке укропа.
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