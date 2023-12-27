Необычные "закусочные" бутерброды на праздничный стол: вкусно и очень нарядно

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Какой праздничный стол обходится без бутербродов? Но если этот стол новогодний, имеет смысл приготовить их по-особенному, сделав закуску нарядной и красивой.

Фото: wikimedia.org by Schefferbird is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Закусочные" бутерброды от дзен-канала "Почавкаем. Рецепты" определённо займут достойное место на новогоднем столе!

Ингредиенты

батон или багет;

свежая зелень (укроп, петрушка);

творожный сыр;

слабосолёная или подкопчёная красная рыба (форель, сёмга)

Приготовление

1. Нарежьте батон или багет на ломтики, слегка обжарьте их на растительном масле до румяной корочки. Не пережарьте и не пересушите хлеб, обжаривать его нужно совсем чуть-чуть.

2. Мелко нарежьте свежую зелень.

3. В миску выложите творожный сыр, смешайте его с нарезанной зеленью. Каждый кусочек батона или багета намажьте сыром с зеленью.

4. Красную рыбу нарежьте на ломтики, выложите по ломтику на каждый кусочек батона, смазанного сыром с зеленью.

Сверху на каждый бутерброд положите по веточке укропа.