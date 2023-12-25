Улетают мгновенно: бутерброды с рыбой на шпажках съёдаются мгновенно

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление бутербродов можно превратить в настоящее искусство, оригинально украсив их свежими овощами и зеленью, а затем оформив на шпажки. Это изысканное блюдо подойдёт как для обычного повседневного, так и для особенного праздничного стола. Альтернативное наименование этих небольших угощений на шпажках — канапе. Их рецептом поделился сайт "Огород".

Фото: Own work by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты:

Багет: 1 шт.

Длинный огурец: 1 шт.

Томаты: 3-4 шт.

Рыбный паштет: 300 г.

Рыбные консервы: 200 г.

Листья салата: для украшения.

Оливки без косточек: для украшения.

Шпажки: для украшения.

Приготовление

1. Багет порционно нарежьте вдоль всей длины. Намажьте куски рыбным паштетом.

2. Томаты и огурец нарежьте тонкими кружочками. Листья салата хорошо промойте.

3. На кружок томата положите лист салата.

4. Проткните оливку шпажкой и пройдите ею через верх томата. Затем той же шпажкой проткните кусочек томата с салатом, поднимая их вверх к оливке, оставив небольшое пространство между ними.

5. Кружок огурца разложите на бутерброд, сложив его в "гармошку".

6. Удерживая бутерброд одной рукой, проткните его шпажкой, на которой уже находятся оливка, лист салата и томат. Между оливкой и томатом равномерно распределите рыбные консервы.

7. Повторите процесс для всех бутербродов.

Выложите угощения на блюдо для подачи к столу.