Улетают мгновенно: бутерброды с рыбой на шпажках съёдаются мгновенно

Приготовление бутербродов можно превратить в настоящее искусство, оригинально украсив их свежими овощами и зеленью, а затем оформив на шпажки. Это изысканное блюдо подойдёт как для обычного повседневного, так и для особенного праздничного стола. Альтернативное наименование этих небольших угощений на шпажках — канапе. Их рецептом поделился сайт "Огород".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Багет порционно нарежьте вдоль всей длины. Намажьте куски рыбным паштетом.
2. Томаты и огурец нарежьте тонкими кружочками. Листья салата хорошо промойте.
3. На кружок томата положите лист салата.
4. Проткните оливку шпажкой и пройдите ею через верх томата. Затем той же шпажкой проткните кусочек томата с салатом, поднимая их вверх к оливке, оставив небольшое пространство между ними.
5. Кружок огурца разложите на бутерброд, сложив его в "гармошку".
6. Удерживая бутерброд одной рукой, проткните его шпажкой, на которой уже находятся оливка, лист салата и томат. Между оливкой и томатом равномерно распределите рыбные консервы.
7. Повторите процесс для всех бутербродов.
Выложите угощения на блюдо для подачи к столу.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.