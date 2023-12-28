Рыбный новогодний салат с лососем, который не оставит ваших гостей равнодушными

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейший рыбный салат для новогоднего торжества.

Фото: French: Salade nicoise by Katrin Gilger

Разнообразьте ваше новогоднее меню вкуснейшим рыбным салатом.

Вам понадобится: 100-150 г сыра, 50-60 г солёных сухариков, 1 банка горбуши в масле, лук репчатый, морковь отварная, яйцо вкрутую, листья салата, маслины, майонез.

Лук мелко нарезать и ошпарить кипятком, оставить на 5 минут, затем воду слить, посыпать сахаром и солью, сбрызнуть уксусом, перемешать с луком. На крупной тёрке натереть вилкой сыр, размять рыбу. Слой с листьями салата, аккуратно смазать майонезом лук, половину крекеров, сыр, оставшиеся крекеры, лосось, майонез.

Для оформления использовать яйцо (натереть на терке), кружочки моркови, маслины, листья салата.

Ранее приводился рецепт салата с красной рыбой.