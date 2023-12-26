Нежный салат с красной рыбой "как в кафе": ресторанное блюдо для праздничного стола без особых усилий

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Нежный" с красной рыбой при всей своей простоте способен удивить даже искушённых гурманов. Его несложно готовить, и это блюдо заслуживает того, чтобы стать звездой вашего новогоднего стола!

Фото: openverse.org by sousvideguy is licensed under CC BY 2.0.

Рецепт салата "Нежный" предоставлен дзен-каналом "Готовим с Калниной Нататьей".

Вам потребуется:

150 г слабосолёной красной рыбы;

2 яйца;

1 морковь;

2 картофелины;

1 свежий огурец;

майонез.

Приготовление

1. Подготовьте овощи: натрите на крупной тёрке отварной картофель, морковь и яйца. Свежий огурец нарежьте мелким кубиком. Также кубиками порежьте слабосолёную красную рыбу, например, сёмгу.

2. Собираем слоёный салат.

Первым слоем укладываем тёртый варёный картофель, сверху — тонкий слой майонеза.

Второй слой — половина нарезанной красной рыбы, которую также слегка смазываем майонезом.

Третий слой — тёртая отварная морковь плюс майонез.

Четвёртый слой — кубики свежего огурца плюс майонез.

Пятый слой — тёртые варёные яйца, смазанные майонезом.

3. Шестым, самым верхним слоем, укладываем оставшуюся половину нарезанной красной рыбы и украшаем салат зеленью.