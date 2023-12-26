Салат "Нежный" с красной рыбой при всей своей простоте способен удивить даже искушённых гурманов. Его несложно готовить, и это блюдо заслуживает того, чтобы стать звездой вашего новогоднего стола!
Рецепт салата "Нежный" предоставлен дзен-каналом "Готовим с Калниной Нататьей".
Вам потребуется:
Приготовление
1. Подготовьте овощи: натрите на крупной тёрке отварной картофель, морковь и яйца. Свежий огурец нарежьте мелким кубиком. Также кубиками порежьте слабосолёную красную рыбу, например, сёмгу.
2. Собираем слоёный салат.
3. Шестым, самым верхним слоем, укладываем оставшуюся половину нарезанной красной рыбы и украшаем салат зеленью.
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