Встреча нового года всегда ассоциируется с приятными подарками и вкусными блюдами на праздничном столе. Обычно мы уделяем особое внимание салатам, горячим блюдам и гарнирам, но не меньшую важность имеют и закуски, которые "раззадорят" аппетит всех гостей. Помимо популярных бутербродов с икрой, есть более доступный, но необычный вариант — канапе. Для приготовления этого аппетитного блюда понадобится всего 20 минут.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отварите яйца. Рекомендуется использовать метод "вкрутую", что делает их более нежными и ароматными. Когда они будут готовы, остудите и очистите от скорлупы.
2. Натрите яйца, мелко нарежьте свежий укроп (или слабосоленый) и смешайте с маслинами без косточек. Эту смесь заправьте майонезом или другой сливочной заправкой. Маслины разделите на дольки для удобства набивания на шпажку.
3. Выложите грибы шампиньоны шляпками на тарелку и равномерно распределите получившуюся массу внутри каждого гриба. Сверху поставьте две дольки маслин и посыпьте зеленью. Закрепите всё на праздничные шпажки из пластика или дерева и подавайте на стол.
Этот рецепт канапе очень универсален — каждый может добавить ингредиенты по своему вкусу. Например, можно посыпать шампиньоны тёртым сыром, кунжутом, украсить их помидорами или сделать мини-жюльен. Этот простой и сытный вариант закуски идеально подойдет как к крепким, так и к лёгким алкогольным напиткам.
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