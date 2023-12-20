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Эту закуску съедят первой: рецепт быстрых и вкусных канапе

1:54
Еда

Встреча нового года всегда ассоциируется с приятными подарками и вкусными блюдами на праздничном столе. Обычно мы уделяем особое внимание салатам, горячим блюдам и гарнирам, но не меньшую важность имеют и закуски, которые "раззадорят" аппетит всех гостей. Помимо популярных бутербродов с икрой, есть более доступный, но необычный вариант — канапе. Для приготовления этого аппетитного блюда понадобится всего 20 минут.

Эту закуску съедят первой: рецепт быстрых и вкусных канапе
Фото: Youtube-канал "Елена LUSIKA-Простой рецепт" by elenalusika

Ингредиенты:

  • Цельные маринованные шампиньоны — 20 шт.
  • Яйца варёные — 3-4 шт.
  • Маслины без косточек — 7 шт.
  • Майонез.
  • Укроп и зелень по вкусу.

Приготовление:

1. Отварите яйца. Рекомендуется использовать метод "вкрутую", что делает их более нежными и ароматными. Когда они будут готовы, остудите и очистите от скорлупы.

2. Натрите яйца, мелко нарежьте свежий укроп (или слабосоленый) и смешайте с маслинами без косточек. Эту смесь заправьте майонезом или другой сливочной заправкой. Маслины разделите на дольки для удобства набивания на шпажку.

3. Выложите грибы шампиньоны шляпками на тарелку и равномерно распределите получившуюся массу внутри каждого гриба. Сверху поставьте две дольки маслин и посыпьте зеленью. Закрепите всё на праздничные шпажки из пластика или дерева и подавайте на стол.

Этот рецепт канапе очень универсален — каждый может добавить ингредиенты по своему вкусу. Например, можно посыпать шампиньоны тёртым сыром, кунжутом, украсить их помидорами или сделать мини-жюльен. Этот простой и сытный вариант закуски идеально подойдет как к крепким, так и к лёгким алкогольным напиткам.

ТРИ Шикарных и Простых ВАРИАНТА КАНАПЕ на Праздничный Стол!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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