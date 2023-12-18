Киньте банановую кожуру в кастрюлю с говядиной

0:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Для быстрого приготовления говядины всего за полчаса, рекомендуется добавить банановую кожуру в кастрюлю с бульоном.

Фото: Priwo is licensed under public domain

Это позволит значительно ускорить процесс варки за счет содержащихся в кожуре веществ.

Чтобы достичь оптимального результата, говядину также следует нарезать перед варкой. Разделите ее на несколько крупных частей, не делая порции слишком мелкими.

Такой подход обеспечит равномерное прогревание мяса и лучший результат в короткий срок.