Закуска, которая станет хитом рядом с шашлыком

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Откройте для себя прекрасную альтернативу обычной овощной нарезке и магазинным соусам для шашлыка — легкую и вкусную закуску на основе лука, аджики и уксуса.

Фото: Own work by Joy D. Ganaden is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Кулинары портала «Рецепты» для идеальной готовки закуски советуют следующий набор ингредиентов:

репчатый лук (1 штука);

аджика (3 чайные ложки);

масло растительное (50 миллилитров);

винный уксус (3 столовые ложки);

гвоздика (5 веточек);

перец душистый (5 горошин);

паприка, свежие имбирь и чеснок по вкусу.

Для приготовления этой закуски начнем с того, что очищенный лук нарезаем колечками и ошпариваем кипятком. Затем в миску с луком добавляем аджику, перец, паприку и гвоздику. После этого всего этого следует хорошо перемешать, добавить уксус и тщательно перемешать снова.

Далее на сковороде с растительным маслом обжариваем имбирь и чеснок до золотистой окраски, после чего их можно убрать, так как они уже передали свой аромат. Получившуюся ароматную заправку добавляем к подготовленному ранее луку. Закуску следует убрать в прохладное место на некоторое время, хотя, конечно же, можно наслаждаться ей сразу.