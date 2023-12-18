Откройте для себя прекрасную альтернативу обычной овощной нарезке и магазинным соусам для шашлыка — легкую и вкусную закуску на основе лука, аджики и уксуса.
Кулинары портала «Рецепты» для идеальной готовки закуски советуют следующий набор ингредиентов:
Для приготовления этой закуски начнем с того, что очищенный лук нарезаем колечками и ошпариваем кипятком. Затем в миску с луком добавляем аджику, перец, паприку и гвоздику. После этого всего этого следует хорошо перемешать, добавить уксус и тщательно перемешать снова.
Далее на сковороде с растительным маслом обжариваем имбирь и чеснок до золотистой окраски, после чего их можно убрать, так как они уже передали свой аромат. Получившуюся ароматную заправку добавляем к подготовленному ранее луку. Закуску следует убрать в прохладное место на некоторое время, хотя, конечно же, можно наслаждаться ей сразу.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.