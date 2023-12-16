Новый год всё ближе, всё больше людей задаются вопросом, что приготовить на праздничный стол. Но не стоит паниковать, ведь есть прекрасная альтернатива стандартному салату "Оливье". Сайт "Утро.ру" опубликовал восхитительный по вкусу салат с отварной грудкой и пряной морковью.
Ингредиенты:
1. Куриную грудку необходимо отварить в течение 25 минут. В это же время варим яйца вкрутую а затем остудить их.
2. Нарезать грудку на небольшие кубики. Разделить желтки и белки яиц, а также натереть сыр. Мелко нарезать зубчики чеснока и смешать их с майонезом.
3. На тарелке красиво выложить слои салата. Сначала положите слой отварной грудки, затем добавьте слой моркови по-корейски. Далее идут слои желтков, сыра с белками. Не забудьте приправить каждый слой солью и перцем, а также пропитать майонезом. По желанию можно украсить зеленью.
Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом тарталеток с творожным сыром.
В Чите приехавший в отпуск участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам.