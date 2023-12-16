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Рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год заменит "Оливье"

1:25
Еда

Новый год всё ближе, всё больше людей задаются вопросом, что приготовить на праздничный стол. Но не стоит паниковать, ведь есть прекрасная альтернатива стандартному салату "Оливье". Сайт "Утро.ру" опубликовал восхитительный по вкусу салат с отварной грудкой и пряной морковью.

Рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год заменит "Оливье"
Фото: Кадр из youtube.com

Ингредиенты:

  • 300 граммов филе куриной грудки.  
  • 3 куриных яйца.
  • 150 граммов сыра.
  • 3 зубчика чеснока.
  • 5 столовых ложек майонеза.
  • 150 граммов моркови по-корейски.
  • Соль и перец по вкусу.

1. Куриную грудку необходимо отварить в течение 25 минут. В это же время варим яйца вкрутую а затем остудить их.

2. Нарезать грудку на небольшие кубики. Разделить желтки и белки яиц, а также натереть сыр. Мелко нарезать зубчики чеснока и смешать их с майонезом.

3. На тарелке красиво выложить слои салата. Сначала положите слой отварной грудки, затем добавьте слой моркови по-корейски. Далее идут слои желтков, сыра с белками. Не забудьте приправить каждый слой солью и перцем, а также пропитать майонезом. По желанию можно украсить зеленью.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом тарталеток с творожным сыром.

Салат "ОЛИВЬЕ" с курицей - необычный рецепт обычного салата!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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