Рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год заменит "Оливье"

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год всё ближе, всё больше людей задаются вопросом, что приготовить на праздничный стол. Но не стоит паниковать, ведь есть прекрасная альтернатива стандартному салату "Оливье". Сайт "Утро.ру" опубликовал восхитительный по вкусу салат с отварной грудкой и пряной морковью.

Фото: Кадр из youtube.com

Ингредиенты:

300 граммов филе куриной грудки.

3 куриных яйца.

150 граммов сыра.

3 зубчика чеснока.

5 столовых ложек майонеза.

150 граммов моркови по-корейски.

Соль и перец по вкусу.

1. Куриную грудку необходимо отварить в течение 25 минут. В это же время варим яйца вкрутую а затем остудить их.

2. Нарезать грудку на небольшие кубики. Разделить желтки и белки яиц, а также натереть сыр. Мелко нарезать зубчики чеснока и смешать их с майонезом.

3. На тарелке красиво выложить слои салата. Сначала положите слой отварной грудки, затем добавьте слой моркови по-корейски. Далее идут слои желтков, сыра с белками. Не забудьте приправить каждый слой солью и перцем, а также пропитать майонезом. По желанию можно украсить зеленью.

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