Тарталетки с творожным сыром и креветками завораживают своей пикантностью и изысканностью, притягивая внимание на любом торжественном столе. Съесть хочется снова и снова. Главный секрет их необычного вкуса кроется в начинке. Поэтому блюдо исчезнет со стола быстрее, чем успеваешь сказать "бон appétit".
Подготовка всех ингредиентов для тарталеток с творожным сыром и креветками не займёт много времени. Главное — выбрать сливочный творожный сыр без добавок и ароматизаторов, который больше всего нравится.
Ингредиенты на 10 порций:
Приготовление
1. Креветки нужно заранее разморозить, затем очистить от головы, панциря и кишок, тщательно промыть под холодной водой. Для рецепта лучше всего использовать готовые маленькие тарталетки, например, тарталетки для икры.
2. Обжаренные на сковороде креветки добавить в начинку вместе с нарезанными каперсами, укропом и творожным сыром. Полученную начинку можно хранить в холодильнике в течение 1-2 дней.
3. Наполнив готовые тарталетки начинкой, по желанию украсить их оставшимися креветками, красной икрой и розмарином. Если предпочтение отдаётся мягким тарталеткам, то их можно положить в контейнер и охладить в холодильнике. А для хрустящих тарталеток, можно готовить начинку заранее, а наполнять тарталетки только перед подачей.
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