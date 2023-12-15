Съесть хочется снова и снова: тарталетки с творожным сыром

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Тарталетки с творожным сыром и креветками завораживают своей пикантностью и изысканностью, притягивая внимание на любом торжественном столе. Съесть хочется снова и снова. Главный секрет их необычного вкуса кроется в начинке. Поэтому блюдо исчезнет со стола быстрее, чем успеваешь сказать "бон appétit".

Фото: menunedeli.ru

Подготовка всех ингредиентов для тарталеток с творожным сыром и креветками не займёт много времени. Главное — выбрать сливочный творожный сыр без добавок и ароматизаторов, который больше всего нравится.

Ингредиенты на 10 порций:

Креветки — 150 г.

Сыр творожный — 150 г.

Тарталетка — 10 шт.

Каперсы — 20 г.

Чеснок — 1 зуб.

Масло сливочное — 20 г.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Укроп — 1 веточка.

Розмарин — по вкусу.

Икра красная — по вкусу.

Приготовление

1. Креветки нужно заранее разморозить, затем очистить от головы, панциря и кишок, тщательно промыть под холодной водой. Для рецепта лучше всего использовать готовые маленькие тарталетки, например, тарталетки для икры.

2. Обжаренные на сковороде креветки добавить в начинку вместе с нарезанными каперсами, укропом и творожным сыром. Полученную начинку можно хранить в холодильнике в течение 1-2 дней.

3. Наполнив готовые тарталетки начинкой, по желанию украсить их оставшимися креветками, красной икрой и розмарином. Если предпочтение отдаётся мягким тарталеткам, то их можно положить в контейнер и охладить в холодильнике. А для хрустящих тарталеток, можно готовить начинку заранее, а наполнять тарталетки только перед подачей.

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