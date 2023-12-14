Бутерброды с крабовыми палочками — вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить как для обычного обеда или ужина, так и для праздника. Они исчезнут со стола, оставив лишь последние крошки. Сайт hibiny. ru поделился рецептом.
Для приготовления понадобятся несколько минут и ингредиентов: упаковка крабового мяса или крабовых палочек, 150 г твёрдого, колбасного или плавленого сыра и 100 г сливочного масла. По желанию можно добавить свежую зелень, но и без неё бутерброды будут очень вкусными.
Приготовление
1. Все ингредиенты помещаем в чашу блендера: размороженные крабовые палочки, масло и порезанный на кусочки сыр. Перемалываем до получения нежной однородной консистенции. Можно добавить зелень на этом этапе.
2. Распределяем полученную намазку на ломтики хлеба.
Будьте уверены, что бутерброды с крабовыми палочками исчезнут со стола мгновенно.
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