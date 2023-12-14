Бутерброды с такой намазкой разлетаются за секунды: нужны крабовые палочки

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброды с крабовыми палочками — вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить как для обычного обеда или ужина, так и для праздника. Они исчезнут со стола, оставив лишь последние крошки. Сайт hibiny. ru поделился рецептом.

Фото: povar.ru

Для приготовления понадобятся несколько минут и ингредиентов: упаковка крабового мяса или крабовых палочек, 150 г твёрдого, колбасного или плавленого сыра и 100 г сливочного масла. По желанию можно добавить свежую зелень, но и без неё бутерброды будут очень вкусными.

Приготовление

1. Все ингредиенты помещаем в чашу блендера: размороженные крабовые палочки, масло и порезанный на кусочки сыр. Перемалываем до получения нежной однородной консистенции. Можно добавить зелень на этом этапе.

2. Распределяем полученную намазку на ломтики хлеба.

Будьте уверены, что бутерброды с крабовыми палочками исчезнут со стола мгновенно.

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