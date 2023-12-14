Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России ожидается появления большего количества энергоэффективных домов
Путин сравнил СВО и конфликт в секторе Газа: "Почувствуйте разницу"
Депардье лишили высшей награды Квебека за сексистские высказывания
Украине должны простить все долги, заявила Тимошенко
Бутерброды с такой намазкой разлетаются за секунды: нужны крабовые палочки
Путин: США потратили на госпереворот на Украине 5 млрд
Путин процитировал Бисмарка: войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и священники
В Россию приехало 250 человек после открытия границы с Финляндией
Спикер Рады словами Бандеры потребовал взять Украину в ЕС

Праздничный салат "Гнездо дракона" из простых ингредиентов — главное блюдо на Новый год

1:46
Еда

Если вы хотите удивить своих гостей в предстоящие новогодние праздники, нет необходимости готовить обычные блюда, такие как "Сельдь под шубой" или "Оливье". Салат "Гнездо дракона" поможет разнообразить меню. Это блюдо не только красивое, но и очень вкусное.

Праздничный салат "Гнездо дракона" из простых ингредиентов — главное блюдо на Новый год
Фото: harakati.tj

Для приготовления салата понадобятся: копчёная куриная грудка — 200 г, куриные яйца — 3 шт., маринованные огурцы — 5 шт., сыр — 150 г, картофель — 4 шт., болгарский перец — 2 шт., перепелиные яйца — 3 шт., майонез (по вкусу), соль (по вкусу), укроп — 1 пучок.

Приготовление

1. Отварите куриные и перепелиные яйца, охладите и очистите их от скорлупы.

2. Очистите картофель и нарежьте его тонкой соломкой, затем обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

3. Копчёную куриную грудку, маринованные огурцы, куриные яйца, болгарский перец и сыр нарежьте мелкими кубиками.

4. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, затем выложите салатную смесь на плоскую тарелку и распределите по поверхности.

5. Сделайте в салате углубление, посыпьте его измельчённым укропом и сверху выложите перепелиные яйца.

6. Остальную часть салата украсьте соломкой из картофеля. Подавайте блюдо в охлаждённом виде.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом салата "Цезарь от тёти", который изменит ваш взгляд на блюдо.

Салат "Гнездо дракона"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Последние материалы
Путин сравнил СВО и конфликт в секторе Газа: "Почувствуйте разницу"
Массовый "Зиг хайль!" в честь Гитлера: как Coca-Cola поддерживала нацистов
Депардье лишили высшей награды Квебека за сексистские высказывания
Украине должны простить все долги, заявила Тимошенко
Бутерброды с такой намазкой разлетаются за секунды: нужны крабовые палочки
Путин: США потратили на госпереворот на Украине 5 млрд
Путин процитировал Бисмарка: войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и священники
Праздничный салат "Гнездо дракона" из простых ингредиентов — главное блюдо на Новый год
В Россию приехало 250 человек после открытия границы с Финляндией
Спикер Рады словами Бандеры потребовал взять Украину в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников