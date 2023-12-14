Праздничный салат "Гнездо дракона" из простых ингредиентов — главное блюдо на Новый год

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Если вы хотите удивить своих гостей в предстоящие новогодние праздники, нет необходимости готовить обычные блюда, такие как "Сельдь под шубой" или "Оливье". Салат "Гнездо дракона" поможет разнообразить меню. Это блюдо не только красивое, но и очень вкусное.

Фото: harakati.tj

Для приготовления салата понадобятся: копчёная куриная грудка — 200 г, куриные яйца — 3 шт., маринованные огурцы — 5 шт., сыр — 150 г, картофель — 4 шт., болгарский перец — 2 шт., перепелиные яйца — 3 шт., майонез (по вкусу), соль (по вкусу), укроп — 1 пучок.

Приготовление

1. Отварите куриные и перепелиные яйца, охладите и очистите их от скорлупы.

2. Очистите картофель и нарежьте его тонкой соломкой, затем обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

3. Копчёную куриную грудку, маринованные огурцы, куриные яйца, болгарский перец и сыр нарежьте мелкими кубиками.

4. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, затем выложите салатную смесь на плоскую тарелку и распределите по поверхности.

5. Сделайте в салате углубление, посыпьте его измельчённым укропом и сверху выложите перепелиные яйца.

6. Остальную часть салата украсьте соломкой из картофеля. Подавайте блюдо в охлаждённом виде.

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