Салат "Цезарь от тёти" изменит ваш взгляд на блюдо: семья готовит по этому рецепту уже 50 лет

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Цезарь от моей тёти" не похож на многие салаты "Цезарь", которые мы привыкли готовить. Саманта Боеш опубликовала рецепт этого блюда, по которому готовит её тётя 50 лет. В его приготовлении используется идеальное сочетание таких ингредиентов, как оливковое масло с чесноком, лимон, вустерширский соус и голубой сыр.

Фото: noracooks.com

Ингредиенты:

Несколько зубчиков чеснока.

1 стакан оливкового масла.

Салат Ромэн.

Зелёный листовой салат-латук.

1 яйцо.

1 лимон.

Вустерширский соус.

Соль и перец.

Голубой сыр

Пармезан.

Приготовление

1. Пропустить через мясорубку несколько зубчиков чеснока и обжарить на одном стакане оливкового масла.

2. Взять салат Ромэн и нарезать его небольшими кусочками.

3. Взбить сырое яйцо в отдельной миске до получения однородной массы, а затем аккуратно сбрызнуть им листья салата, ровно настолько, чтобы слегка покрыть листья. Этот этап приготовления с сырым яйцом может отличаться от того, к которому вы привыкли при приготовлении салата "Цезарь", поскольку часто сырое яйцо подмешивают в заправку заранее, но этот метод придаёт салату насыщенности.

4. Аккуратно сбрызните листья оливковым маслом и снова перемешайте.

5. Когда листья покроются достаточным количеством оливкового масла, выдавите на них половинку лимона и снова перемешайте. Затем сбрызните небольшим количеством вустерширского соуса.

Попробуйте несколько листьев, чтобы убедиться в хорошем балансе масла и лимона.

6. Посыпьте салат по вкусу молотым перцем, а затем любым количеством сыра блю и тёртого пармезана, которые вам нравятся.

"Иногда я раскладываю сыры по отдельным маленьким тарелочкам и передаю их за столом, чтобы каждый гость мог добавить столько, сколько ему больше нравится. Хотя, по-моему, лучше всего, когда в салат можно добавлять сыр", — отмечает автор статьи eatthis.com.

Салат можно подать с картофелем, посыпанным петрушкой, куском сочного красного стейка и, конечно, с бокалом красного вина.

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