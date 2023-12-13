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Салат "Цезарь от тёти" изменит ваш взгляд на блюдо: семья готовит по этому рецепту уже 50 лет

2:28
Еда

Салат "Цезарь от моей тёти" не похож на многие салаты "Цезарь", которые мы привыкли готовить. Саманта Боеш опубликовала рецепт этого блюда, по которому готовит её тётя 50 лет. В его приготовлении используется идеальное сочетание таких ингредиентов, как оливковое масло с чесноком, лимон, вустерширский соус и голубой сыр.

Салат "Цезарь от тёти" изменит ваш взгляд на блюдо: семья готовит по этому рецепту уже 50 лет
Фото: noracooks.com

Ингредиенты:

  • Несколько зубчиков чеснока.
  • 1 стакан оливкового масла.
  • Салат Ромэн.
  • Зелёный листовой салат-латук.
  • 1 яйцо.
  • 1 лимон.
  • Вустерширский соус.
  • Соль и перец.
  • Голубой сыр
  • Пармезан.

Приготовление

1. Пропустить через мясорубку несколько зубчиков чеснока и обжарить на одном стакане оливкового масла.

2. Взять салат Ромэн и нарезать его небольшими кусочками.

3. Взбить сырое яйцо в отдельной миске до получения однородной массы, а затем аккуратно сбрызнуть им листья салата, ровно настолько, чтобы слегка покрыть листья. Этот этап приготовления с сырым яйцом может отличаться от того, к которому вы привыкли при приготовлении салата "Цезарь", поскольку часто сырое яйцо подмешивают в заправку заранее, но этот метод придаёт салату насыщенности.

4. Аккуратно сбрызните листья оливковым маслом и снова перемешайте.

5. Когда листья покроются достаточным количеством оливкового масла, выдавите на них половинку лимона и снова перемешайте. Затем сбрызните небольшим количеством вустерширского соуса.

Попробуйте несколько листьев, чтобы убедиться в хорошем балансе масла и лимона.

6. Посыпьте салат по вкусу молотым перцем, а затем любым количеством сыра блю и тёртого пармезана, которые вам нравятся.

"Иногда я раскладываю сыры по отдельным маленьким тарелочкам и передаю их за столом, чтобы каждый гость мог добавить столько, сколько ему больше нравится. Хотя, по-моему, лучше всего, когда в салат можно добавлять сыр", — отмечает автор статьи eatthis.com.

Салат можно подать с картофелем, посыпанным петрушкой, куском сочного красного стейка и, конечно, с бокалом красного вина.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом тарталеток.

Простой соус для салата "Цезарь"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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