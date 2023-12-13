Салат "Цезарь от моей тёти" не похож на многие салаты "Цезарь", которые мы привыкли готовить. Саманта Боеш опубликовала рецепт этого блюда, по которому готовит её тётя 50 лет. В его приготовлении используется идеальное сочетание таких ингредиентов, как оливковое масло с чесноком, лимон, вустерширский соус и голубой сыр.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Пропустить через мясорубку несколько зубчиков чеснока и обжарить на одном стакане оливкового масла.
2. Взять салат Ромэн и нарезать его небольшими кусочками.
3. Взбить сырое яйцо в отдельной миске до получения однородной массы, а затем аккуратно сбрызнуть им листья салата, ровно настолько, чтобы слегка покрыть листья. Этот этап приготовления с сырым яйцом может отличаться от того, к которому вы привыкли при приготовлении салата "Цезарь", поскольку часто сырое яйцо подмешивают в заправку заранее, но этот метод придаёт салату насыщенности.
4. Аккуратно сбрызните листья оливковым маслом и снова перемешайте.
5. Когда листья покроются достаточным количеством оливкового масла, выдавите на них половинку лимона и снова перемешайте. Затем сбрызните небольшим количеством вустерширского соуса.
Попробуйте несколько листьев, чтобы убедиться в хорошем балансе масла и лимона.
6. Посыпьте салат по вкусу молотым перцем, а затем любым количеством сыра блю и тёртого пармезана, которые вам нравятся.
"Иногда я раскладываю сыры по отдельным маленьким тарелочкам и передаю их за столом, чтобы каждый гость мог добавить столько, сколько ему больше нравится. Хотя, по-моему, лучше всего, когда в салат можно добавлять сыр", — отмечает автор статьи eatthis.com.
Салат можно подать с картофелем, посыпанным петрушкой, куском сочного красного стейка и, конечно, с бокалом красного вина.
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