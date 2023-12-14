Рецепт ягодно-йогуртного пирога для тех, кто на диете

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

На диете тоже можно наслаждаться сладким, особенно если выбрать варианты, богатые полезными ингредиентами. Марие Клэр поделился низкокалорийным рецептом ягодно-йогуртового пирога, который прекрасно сочетает в себе вкус и полезность.

Фото: flickr. com by Shaun C. Williams is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления пирога:

Яйцо куриное — 4 шт.;

Мед — 50 мл.;

Греческий йогурт — 250 гр.;

Ваниль — ½ ч.л.;

Кукурузная мука — 3ч.л.;

Ягоды — 250 гр.;

Сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

В миску поместите яйца, мед, йогурт, муку, ваниль, и все хорошенько взбейте миксером. Взбейте эти ингредиенты миксером до получения однородной смеси. Затем выложите любимые ягоды или ассорти на противень и равномерно залейте приготовленной массой.

Пирог украсьте оставшимися ягодами и отправьте в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 20 минут. Прежде чем подавать, дайте пирогу немного остыть и посыпьте его сахарной пудрой.

Этот десерт не только восхитит вас вкусом, но и станет полезным угощением.