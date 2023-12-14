На диете тоже можно наслаждаться сладким, особенно если выбрать варианты, богатые полезными ингредиентами. Марие Клэр поделился низкокалорийным рецептом ягодно-йогуртового пирога, который прекрасно сочетает в себе вкус и полезность.
Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления пирога:
Приготовление:
В миску поместите яйца, мед, йогурт, муку, ваниль, и все хорошенько взбейте миксером. Взбейте эти ингредиенты миксером до получения однородной смеси. Затем выложите любимые ягоды или ассорти на противень и равномерно залейте приготовленной массой.
Пирог украсьте оставшимися ягодами и отправьте в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 20 минут. Прежде чем подавать, дайте пирогу немного остыть и посыпьте его сахарной пудрой.
Этот десерт не только восхитит вас вкусом, но и станет полезным угощением.
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