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Надо лишь провести тёркой по рыбе

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Еда

Вряд ли найдется хозяйка, которая с энтузиазмом приступает к чистке рыбы, ведь это занятие бывает довольно утомительным. Однако есть простой метод, который удивит своей легкостью. Просто возьмите в руки терку.

Надо лишь провести тёркой по рыбе
Фото: commons.wikimedia. org by Peachyeung316 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот метод идеально подходит, если вам предстоит очистить рыбу с мелкой чешуей, например, щуку, из которой готовят восхитительные котлетки.

Проделайте несколько движений теркой (используя сторону с самыми мелкими отверстиями) от хвоста до головы, затем по спине и брюху. Есть одна важная деталь — не забудьте удалить плавники.

Всего несколько мгновений, и ваша рыбка будет абсолютно чистой, поделился этим советом автор Дзен-канала "Домашняя кухня Алексея Соколова".

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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