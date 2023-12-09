Вряд ли найдется хозяйка, которая с энтузиазмом приступает к чистке рыбы, ведь это занятие бывает довольно утомительным. Однако есть простой метод, который удивит своей легкостью. Просто возьмите в руки терку.
Этот метод идеально подходит, если вам предстоит очистить рыбу с мелкой чешуей, например, щуку, из которой готовят восхитительные котлетки.
Проделайте несколько движений теркой (используя сторону с самыми мелкими отверстиями) от хвоста до головы, затем по спине и брюху. Есть одна важная деталь — не забудьте удалить плавники.
Всего несколько мгновений, и ваша рыбка будет абсолютно чистой, поделился этим советом автор Дзен-канала "Домашняя кухня Алексея Соколова".
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