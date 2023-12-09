Надо лишь провести тёркой по рыбе

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Вряд ли найдется хозяйка, которая с энтузиазмом приступает к чистке рыбы, ведь это занятие бывает довольно утомительным. Однако есть простой метод, который удивит своей легкостью. Просто возьмите в руки терку.

Фото: commons.wikimedia. org by Peachyeung316 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот метод идеально подходит, если вам предстоит очистить рыбу с мелкой чешуей, например, щуку, из которой готовят восхитительные котлетки.

Проделайте несколько движений теркой (используя сторону с самыми мелкими отверстиями) от хвоста до головы, затем по спине и брюху. Есть одна важная деталь — не забудьте удалить плавники.

Всего несколько мгновений, и ваша рыбка будет абсолютно чистой, поделился этим советом автор Дзен-канала "Домашняя кухня Алексея Соколова".