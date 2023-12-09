Просто бросьте гречку на сковороду: результат удивит даже опытных хозяек

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Обжарка гречки перед варкой — метод, который хорошо известен еще нашим бабушкам.

Фото: commons.wikimedia. org by Schofför is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Проведение легкой обжарки крупы на сковороде придает гречневой каше более насыщенный аромат и аппетитный внешний вид, открывая полностью ее вкусовые качества.

Однако улучшение вкуса — далеко не единственное преимущество обжарки гречневой крупы.

Во-первых, после пяти минут обжаривания крупа начинает выделять гречишное масло, придавая каше нежность.

Во-вторых, обжаренные зерна становятся более плотными, что придает каше воздушность и рассыпчатость — именно такую кашу называют "зернышко к зернышку".

Кроме того, в процессе обжаривания гречки выделяется влага, избавляя зерна от лишних запахов.

Секреты правильного обжаривания гречки включают в себя необязательное условие — добавление капли растительного или сливочного масла во время обжаривания. Также можно придать интересные нотки, добавив щепотку кориандра или перца.

Начните с тщательного промывания гречки для удаления пыли. Затем равномерно распределите ее по сковороде и подсушите до получения насыщенного коричневого оттенка. После этого варите по привычному способу.