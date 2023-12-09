Просто бросьте гречку на сковороду: результат удивит даже опытных хозяек

Обжарка гречки перед варкой — метод, который хорошо известен еще нашим бабушкам.
Проведение легкой обжарки крупы на сковороде придает гречневой каше более насыщенный аромат и аппетитный внешний вид, открывая полностью ее вкусовые качества.
Однако улучшение вкуса — далеко не единственное преимущество обжарки гречневой крупы.
Кроме того, в процессе обжаривания гречки выделяется влага, избавляя зерна от лишних запахов.
Секреты правильного обжаривания гречки включают в себя необязательное условие — добавление капли растительного или сливочного масла во время обжаривания. Также можно придать интересные нотки, добавив щепотку кориандра или перца.
Начните с тщательного промывания гречки для удаления пыли. Затем равномерно распределите ее по сковороде и подсушите до получения насыщенного коричневого оттенка. После этого варите по привычному способу.
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