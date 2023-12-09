Картошка сварится за минуты, если знать этот трюк

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление картошки в мундире для салатов обычно требует значительного времени. Однако существует простой метод, который значительно ускоряет этот процесс.

Фото: pixabay. com/it/photos/patate-verdure-erdfrucht-bio-1585060/ by Couleur is licensed under Creative Commons Zero

Вам понадобится обычная зубочистка.

Прежде чем опустить клубни в воду, проколите их в нескольких местах с помощью зубочистки. Такой способ позволяет картошке вариться гораздо быстрее по сравнению с овощами, у которых целая кожура.

Не рекомендуется использовать вилку или нож для прокалывания картошки, так как это может создать слишком большие отверстия, и много жидкости проникнет под кожицу. В результате картошка может стать водянистой и переваренной.