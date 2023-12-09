Приготовление картошки в мундире для салатов обычно требует значительного времени. Однако существует простой метод, который значительно ускоряет этот процесс.
Вам понадобится обычная зубочистка.
Прежде чем опустить клубни в воду, проколите их в нескольких местах с помощью зубочистки. Такой способ позволяет картошке вариться гораздо быстрее по сравнению с овощами, у которых целая кожура.
Не рекомендуется использовать вилку или нож для прокалывания картошки, так как это может создать слишком большие отверстия, и много жидкости проникнет под кожицу. В результате картошка может стать водянистой и переваренной.
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